港股直擊 即巿股評

隔夜美股下挫，本港亦現走資，騰訊(00700)業績又曳，港股反覆下挫，收市跌223點，恒指更連瀉五日，累插1507點。

港股續陷頹勢，北水選擇繼續沽貨，全日淨賣26.22億元(人民幣‧下同)，較上日10.72億元，大增1.4倍，而北水已連續三日流走，共沽63.02億元。

騰訊季度業績為近13年首次倒退，大行隨即齊削目標價，全日挫3%，北水亦追沽，全日淨走14.6億元，為全日沽得最多北水個股。

其他科技股也被北水拋售，舜宇(02382)、金蝶(00268)及金山軟件(03888)亦分別錄得淨走3.81億、1.33億及7144萬元，當中舜宇為北水第二多流走個股。

內需股亦錄北水流走，蒙牛(02319)全日錄1.75億元淨賣；萬洲(00288)旗下雙滙證實鄭州屠宰廠豬隻確認感染非洲豬瘟，收市瀉7.5%，北水亦跟沽，全日錄1.3億元流走。

另外，中資金融股見北水換馬跡象，太保(02601)、平保(02318)及建行(00939)分別有1.56億、1.31億及1.09億元北水流走，但工行(01398)及招行(03968)則有4.94億和1.02億元資金流入，而工行與招行為首兩位北水淨買最多個股。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為: 騰訊、工行、招行、融創(01918)、舜宇、蒙牛、太保、吉利(00175)、恒大(03333)及萬洲。

至於「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為: 騰訊、金蝶、舜宇、金斯瑞(01548)、中興(00763)、楓葉教育(01317)、平保、建行、金山及融創。

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