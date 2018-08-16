港股直擊 香港財經 即巿股評

隔晚美國三大指數下挫，騰訊(00700)業績遜預期，拖累美國中概股，納指急跌1.23%。港股連跌4日後，今早開市一度插穿兩萬七。大市成交額增至超過1200億元。

恒指今早裂口低開452點，報26871點創逾一年低，之後跌幅收窄，曾倒升81點，見27405點全日高。中美雙方擬於8月下旬展開最新一輪貿易磋商，避險情緒稍為降溫。不過其後沽壓復增，再挫逾200點，中午跌167點，波幅上午成形。恒指午後於27000點上方爭持，一度挫逾300點。恒指收報27100點，跌223點或0.8%，連跌第5日累插1507點或5.3%。大市下跌股份比例為62%，為本周最低；上升股比例為38%。

國企指數報10479點，跌55點或0.5%。國指五日累插540點或4.9%。

大市成交額1245.35億元，較上日增加130.39億元或11.7%，續創7月3日以來新高。港滙隔晚在紐約時段再次觸及弱方兌換保證，金管局周三在市場三次入市承接港元沽盤，連同周二買入21.59億港元，兩日內合共買入167.91億港元。

即月期指收市跌186點或0.68%，報27044點，低水56點，成交228057張。

A股亦受壓，滬指跌0.66%，連跌4日；深成指跌0.94%。

歐洲三大股市最新造好；美國道指期貨最新升101點，報25288。

藍籌股方面，滙控(00005)除息，股價創逾一年低，收市跌0.9%；友邦(01299)跌1.9%；工行(01398)跌0.5%。隔晚紐油挫3%，布油更見4個月低，「三桶油」半日跌1%至2.3%。相反，太古(00019)升1.5%，連升3日；中電(00002)逆市創新高，收市升1.2%；旺旺(00151)升0.9%；金沙中國(01928)回升2.7%；中移動(00941)升1.5%。

焦點板塊

科技股：騰訊中期業績遜預期，多家大行下調目標，股價曾挫半成，低見319元近一年低，之後拗腰曾僅跌1%，收市挫3%，成交額224.73億元，騰訊5連跌累挫12.6%，市值蒸發4456.3億元。中資科網股續捱沽，金蝶國際(00268)半年多賺六成，股價曾插11.5%，隨後曾倒升2.8%，收市下挫7%。閱文(00772)收市挫5.2%；平安好醫生(01833)跌2.2%；易鑫(02858)跌2.4%；美圖(01357)跌3.8%，上述4股今日均創新低。相反，半新股映客(03700)創新低後回升3.7%；金山軟件(03888)回升2.4%；擎天軟件(01297)升1.9%；IGG(00799)升1.9%。手機股方面，小米(01810)曾挫4.8%創新低，收市跌0.4%；舜宇(02382)再跌1.4%；瑞聲(02018)和比亞迪電子(00285)創年半低，收市分別跌0.9%和3.4%。

醫藥股：昨日急插，多股沽壓仍重，金斯瑞(01548)創今年低，收市挫7.7%，成交額4.67億元；本港首隻無收入生物科技股歌禮製藥(01672)創新低，收市挫6.4%；藍籌新貴中國生物製藥(01177)跌1.7%；藥明生物(02269)挫7.6%；石藥(01093)跌0.8%。相反，綠葉(02186)回升3.7%；康哲(00867)創一年低後，回升3.4%；四環(00460)兒童癲癇藥物獲納優先審評，股價升3.6%；中國中藥(00570)回升半成。

內房股：憧憬粵港澳大灣區有更多政策公布，內房借勢彈，碧桂園(02007)升2.9%，為升幅最大藍籌；恒大(03333)飆7.6%。龍光(03380)公布業績後波動，曾挫5.7%，之後拗腰，午後曾飆12%，收市升7.8%，集團中期連特別息共派28港仙，連特別息按年多派47.4%。另外，融創(01918)升3.3%；旭輝(00884)中期核心盈利增59%，股價漲4.4%。

焦點股份

萬洲國際(00288)：午後曾插11.6%，見5.81元創一年半低，收市挫7.5%，成交額9.64億元。旗下A股雙滙發展(000895.SZ)午後跌停。雙滙證實，旗下有鄭州屠宰廠豬隻確認感染非洲豬瘟，鄭州雙滙已按照市政府規定對疫區實行封鎖，對公司生產經營未構成明顯影響。

中國燃氣(00384)：被大和降評級目標，曾挫5.5%見近5個月低，收市挫4.4%，成交額3.82億元。

中銀航空租賃(02588)：股價逆市創新高，收市升4.5%，成交額2.11億元。集團中期純利多賺23.7%。每股派息0.1284美元。大摩、大和與德銀均調升目標價。

創科實業(00669)：股價曾飆18.4%，見47.95元，收市升10.7%，成交額8.7億元。集團中期盈利2.55億美元，按年增24.61%；每股派中期息38港仙，按年增36.9%。

恒達科技(01725)：今日掛牌，收報1.45元，較招股價1.75元，低0.3元或17.1%，成交額1.06億元。不計手續費，每手5000股，蝕1500元。

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