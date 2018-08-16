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今日 15:07 香港財經 港股直擊

【新股追蹤】海底撈傳提早今上市聆訊

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內地知名連鎖火鍋店海底撈，據報提早至今日進行上市聆訊。

內地媒體引述消息報道，由於近期國際股市的巨大波動，以及避開上市聆訊的高峰期，海底撈上市聆訊提前一周，今日進行聆訊。

消息稱，意向機構投資者目前已超額認購10倍。

日前有報道指，海底撈集資額或達10億美元(約78億港元)，上市估值介乎90億至120億美元(約702億至936億港元)，相當於2019年預計淨利潤的22至28倍市盈率。

海底撈在今年5月向港交所遞交上市申請，招銀國際及高盛為聯席保薦人。

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