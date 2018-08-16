即巿股評 港股直擊

今朝市前準備定用「步入技術熊市」做標題，恒指一開見26871，離「技術熊」26787只有84點差距，之後頂得住！恒指14天RSI今早跌至30超賣水平，指數亦剛好跌至500天線(現時約26811)，短期有望喘穩，不過目標要盡量保守，初步阻力在27500點的成交量密集區附近。

強勢股估值下修的情況仍然明顯，目前仍非一筆過投資的時機，恒指市盈率表面上頗吸引(約11.5倍)，但投資者宜密切觀察企業盈利會否出現明顯惡化之情況。

講番大家最關心的騰訊(00700)，昨日按兵不動等放榜，今朝跌幅其實較預期細，低位見319元時，14天RSI跌至約26附近，雖然讀數仍高於8月2日低見340.4元時的24，但已吸引我落第一注。晨早已選了騰訊牛(57516)，收回價301.88元，明年4月才到期，掛0.255元買，點知做唔到！0.255元亦是今日最低位，之後騰訊低位拗腰，(57516)升至0.36至0.37元，四成回報就此擦身而過，今次欠運也。騰訊現報325.2元，跌3.2%，RSI報27.5，終於在0.31元酌量入了(57516)，操作不超過一星期。

另一隻要留意是長實集團(01113)，技術上已嚴重超買，RSI跌至20水平，為2016年1月以來最低，當時股價隨後亦顯著反彈，短期技術反彈機會頗大。長實中期多賺六成半，全年盈利有望強勁增長，預測市盈率只有7.4倍；預測市賬率只有0.6倍，為近一年半以來最低，集團早前與長建(01038)及電能(00006)併購澳洲天然氣管道公司APA全數股權，增加未來盈利來源的穩定性，相信能抵禦熊市周期。

今日跌至55.05元之52周新低，現價可分段收集，或作定期定額月供投資，中線目標價60元以上，仍較券商平均目標價(77元)低22%。短線客可博長實CALL輪(25491)，明年1月中到期，行使價62.93元，溢價15.65%，實際槓桿11.2倍，條款中庸，現報0.12元，正股報55.55元，現價可博，目標賺15%至20%。

羅崇博 (杜比)