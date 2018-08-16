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今日 13:49 港股直擊 即巿股評

【異動股】龍光拗腰飆一成 連特別息派息大增

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龍光地產(03380)公布業績後先低後高，早後曾挫5.7%，見8.11元為7個半月低，之後拗腰，午後飆高，曾升9.8%，見9.44元，現升7.8%，成交額8440萬元。

集團公布，截至今年6月底止半年盈利34.32億元(人民幣‧下同)，按年增0.97%。每股派中期息20港仙，連特別息8港仙，共派28港仙；去年中期息為19港仙，連特別息按年多派47.4%。

期內，收益151.54億元，按年增22.38%。

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