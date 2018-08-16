即巿股評 港股直擊

隔晚土耳其危機深化，一度拖累美股早段狂插，拖累港股夜期及ADR一度急跌至26600水平，其後美股跌幅收窄，港股亦重上26800水平。今早大市裂口低開452點，報26871點創超過一年低位，其後內地股市跌幅收窄並倒升，港股亦曾重上27405點半日高位，倒升81點。不過港股弱底就係弱底，尤其反彈至27400水平，剛好係前底部27400至27500點之前即見阻力，港股即回復跌勢，中午恒指報收27155點，跌167點；國指則報10476點，跌58點。

留意半日成交增至737億元，唔排除期指淡倉部份盤鎖定利潤平倉之餘，空軍亦開始平沽空盤，令半日成交大增。暫時大市尚算守住二萬七水平，但27400至27500前底部失守之後，已由支持變阻力，短線反彈除非能重上此水平，否則阻力前又回頭，只有稍有利淡消息傳出，港股二萬七關難保，料再向下尋底。

騰訊(00700)交出一份差過預期嘅成績表，大行早前已不約而同調低目標價，出埋一份咁唔爭氣嘅業績，預期大行又陸續踩多兩腳，調低埋盈利預測。北水今次甚有先見之明，早喺業績公布前已急急沽貨，缸邊友講笑女估神劉央唔知有冇份掟貨，阿Man認為央姐掟貨機會甚微。上次騰訊跌至400元水平，央姐表示大手掃貨，更有信心騰訊年內見500元，股價未來定見千元大關。可惜自從央姐買入騰訊之後，騰訊股價每況愈下，央媽由女股神變估神再變埋燈神，睇嚟有排唔使見家鄉。有人問阿Man騰訊幾時可以撈底同見底，一向阿Man唔估頂亦唔估底，今次當然唔例外，不過畀個貼士大家，或者有人見央姐高調宣布盡沽騰訊離場，或者就係騰訊見底之日。

至於其他科技股個別發展，騰訊死死吓，旗下閱文集團(00772)破發後再創新低，半日最低見50元，中午報收50.9元弱勢反彈作用有限。小米(01810)同創上市後新低15.52元，現價16.02元計招股價潛水，一向都話小米估值過高，家下連股王三十幾倍PE都被嫌棄估值太高溢價，更何況估計超過70倍PE嘅小米。不過科技股又唔係一面倒插水，今日有個別股份反彈，只係反彈力弱博都無謂。

其他重磅股有升有跌，大笨象(00005)除淨半日跌逾1%，股東未能財色兼收。至於中資金融股跌勢略為收歛，但跌就係跌，暫時唔覺可以出手接飛刀。美元走強令貴金屬下跌，金屬期貨隔晚更集體插水，香港呢邊嘅資源股同樣齊齊陪跌，雖然資源股未見洗倉式插水，但之前升幅唔算多，同樣道理插水力度亦無咁強。

唔少粉絲問阿Man個市幾時可以撈底，講真港股步入熊市後，反彈力度一次比一次弱，一個唔好彩今轉水反彈至27500就回頭，現水平27200走去博仲有幾多空間。阿Man除持有現金外，另一個對應熊市方法係逢高做淡，家陣等等反彈會否喺27400至27500完結，反彈完成的話，大市隨時再失二萬七，隔晚夜期嘅26600水平一定做番畀你睇。

P.S. 明日周末前夕，阿Man又忍唔住要蛇王外遊，咁嘅市況實在無限睇，明日盤房來料暫停，下周一回復正常，預早跟大家講句happy weekend。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)