港股直擊 即巿股評

隔晚美股向下，騰訊(00700)業績遜預期，拖累隔晚美國中概股下挫，納指挫1.23%。港股連跌4日後，今早一度插穿兩萬七。

恒指今早裂口低開452點，報26871點創逾一年低，之後跌幅收窄，曾倒升81點，見27405點半日高，不過其後沽壓復強，再挫逾200點。恒指中午收報27155點，跌167點或0.6%，大市成交額737.36億元。

國企指數報10476點，跌58點或0.6%。

A股亦受壓，滬指半日跌0.87%；深成指跌0.84%。

港滙在紐約時段再次觸及弱方兌換保證，金管局周三在市場三次入市承接港元沽盤，連同周二買入21.59億港元，兩日內合共買入167.91億港元。

藍籌股方面，滙控(00005)除息，半日跌1.2%；友邦(01299)跌1.3%；工行(01398)跌0.9%。隔晚紐油挫3%，布油更見4個月低，「三桶油」半日跌0.9%至2.3%。相反，太古(00019)升1.7%，暫時連升3日；中電(00002)逆市創新高，半日升1.2%；碧桂園(02007)升2.4%；領展(00823)升0.5%；旺旺(00151)升2.7%。

焦點板塊

科技股：騰訊中期業績遜預期，多家大行下調目標，股價曾挫半成，低見319元近一年低，之後拗腰曾僅跌1%，半日挫2.9%，成交額150億元。金蝶國際(00268)半年多賺六成，股價曾插11.5%，隨後曾倒升2.8%，半日下挫7.2%。相反，半新股映客(03700)創新低後回升2.1%；金山軟件(03888)回升2.3%；擎天軟件(01297)升2.2%；IGG(00799)升1.5%。手機設備股方面，舜宇(02382)再跌1.5%；瑞聲(02018)創一年低後回升0.8%。

金屬資源股：隔晚金屬期貨集體下跌，LME期鋅插7%，創近8年來最大單日跌幅；LME期銅收跌3.5%，創一年新低；期鋁挫逾2%。本港金屬股受壓，中鋁(02600)半年多賺15%，但股價創年半低，半日跌挫0.7%；洛鉬(03993)創一年低，半日跌0.6%；江銅(00358)創年半低，半日跌1.4%；五礦資源(01208)挫4.6%；金川(02362)跌2.8%。隔晚金價見一年半低，紫金(02899)跌2.6%；招金(01818)跌1.3%。

焦點股份

中國燃氣(00384)：被大和降評級目標，曾挫5.3%見近5個月低，半日挫4.8%，成交額1.72億元。

中銀航空租賃(02588)：股價逆市創新高，半日升5.6%，成交額1.17億元。集團中期純利2.97億美元，按年升23.7%。派中期股每股0.1284美元。

創科實業(00669)：股價曾飆18.4%，見47.95元，半日升8.5%，成交額5.15億元。集團中期盈利2.55億美元，按年增24.61%；每股派中期息38港仙，按年增36.9%。

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