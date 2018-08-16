港股再度回落，現挫逾兩百點，惟服裝股偏強，利郎(01234)炒高9.1%，造9.27元，成交金額2050萬元。
至於李寧(02331)升1.6%，報8.51元；安踏(02020)也升1.8%，報39.45元；晶苑(02232)升3.19%，造4.85元； I.T(00999)漲2.33%，報4.39元；維珍妮(02199)也升2.8%，造5.86元；迅銷(06288)走高2.23%，報34.35元。
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