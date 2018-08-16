即巿股評 港股直擊

噚日你有無份喺港交所(00388)個披露易嘅website狂禁F5先？我有，就算你無去披露易度，點都有reload一啲財經新聞page掛。以往騰訊(00700)都係5點零，最遲5點半就出業績，等到5點40幾分都唔見時，我同戰友Jack唔知做乜都燥燥地，「做咩啫？樣衰到唔見得人呀？」、「醜婦終須見家翁嘛」，到最後業績接近6點出，一地眼鏡碎。

今朝恒指開市跌452點，27000點無咗；唔難估，事關噚晚係咁追住隻騰訊嚟做故仔/新聞，由港股收市追到德國ADR，再追到美國ADR，都係見紅仲要係大把大把咁摑落去，不過騰訊就真係未死嘅，就算話佢「駕崩」，都只係話佢「崩」盤啫，皇上有事喎，仲唔一村人出嚟護駕！既然預咗有血肉長城出現嘅話，隻騰訊熊(58193)，今朝開市即走人啦，仲諗咁多做乜。

依家10點14分，今朝先我隻app同web冧serevr(太多人search股價啦，做唔切生意呀)，同Data provider兼老友Zoe吹緊水嘅同時，見住個市由跌400幾點彈返上倒升70幾點，過多3分鐘又見紅，跌11點，嘩！呢啲咁嘅市，真係唔識玩。

今朝恒指個大裂口，兩三吓手勢就已經補咗，日線圖見SlowSTC(14,3)有觸底準備升嘅跡象；至於皇上，暫時做過高位$332.6，比噚日嘅低位$336元，仲有$3.4，惟日線圖技術指標未見有利好訊號發出，估計市場會繼續大嗌「護駕」同「保護皇上」，但小心一班券商先後齊齊大幅削(調低都唔夠，係真係削)目標價/評級/盈利預測；同時北方(股價圖個頂呀)條100天線($393.19)同250天線($392.47)一旦相交形成最後一個「死亡交叉」，五條平均線倒序排列，分分鐘再南下攻打，到時唔知仲有幾多人「保護皇上」呢？

今日觀戰好了，辛苦晒大家，打贏咗呢場應該歷史上會稱為「騰訊業績見光死」嘅一仗。

作者阿珊，從事財經及投資版報道超過10年，由平面媒體走到網絡世界，《鐘擺戰略贏港股》作者。相信技術分析，由窩輪到牛熊證無一不炒，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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