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今日 10:58 港股直擊 即巿股評

大和降中燃評級目標 第四季或遇阻力

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大和資本  中國燃氣(00384)

評級：持有->跑輸大市

目標價：33.5元->25.7元(較前收市價27.15元有5.3%潛在跌幅)

大和資本發表報告，調低中國燃氣的評級和目標價。

大和指出，今年9月至12月，行業將面對潛在阻力。根據7月份公布的河北省2018年冬季清潔取暖工作方案，天然氣補貼將由1元人民幣/立方米降至0.8元人民幣/立方米。

另外，該行提到，陝西和浙江提出削減燃煤上網電價，或成為政府會考慮採取措施降低行業運營成本的信號。

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