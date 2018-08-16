港股直擊 即巿股評

騰訊(00700)昨日收市後公布，截至6月底止中期盈利411.57億元人民幣，按年增25.84%。當中第二季純利按年跌2%至178.67億元人民幣，為13年以來首現倒退，遜市場預期。

摩根士丹利指騰訊今年第二季收入按年升30%至737億人民幣，符合該行預期，但低過市場預期半成；按非通用會計準則(non-GAAP)營運溢利223億人民幣，按年升11%，低於該行預期半成；按非通用會計準則純利197億元人民幣，按年升20%，高於該行預期9%。

大摩指出，集團遊戲業務面對監管政策不明朗，但非結構性問題，重申對「增持」評級，把目標價由498元降至430元，估值相當於2019年非通用會計準則預測市盈率36倍，2017年至2019年收入複合增長率為41%，手遊業務複合增長率37%。大摩亦分別下調2018年至2020年按非通用會計準則每股盈利預測1%、6%和7%。另外，大摩預期騰訊最熊目標價為250元。

富瑞指出，雖然內地遊戲審批恢復日期不確定，但騰訊有15款已獲批的儲備手遊，可提供兩至三個月緩衝。該行認為，內地近期啟動的審批「綠色通道」，或意味正在審核的遊戲獲批只是時間問題。

富瑞重申，騰訊仍然是最具韌性的線上遊戲廠商，廣告和內容有巨大變現潛力，由於下半年通常佔到全年廣告收入六成，預計下半年的廣告業務動能更強力。該行把騰訊目標價由497元下調至460元，維持「買入」評級。

另外，德銀下調騰訊目標價至396元，維持「買入」評級；大和亦下調騰訊(00700)目標價至400元，維持「買入」評級。

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