路透旗下IFR引述消息指出，繼小米(01810)之後，本港第二隻「同股不同權」新股美團點評快將進軍本港。
消息透露，美團點評計劃下周進行上市聆訊，最快本月開始上市前推介，目標集資最少40億美元(約312億港元)，較6月時傳出的60億美元(468億港元)為低，
按照上述集資額計，美團很可能成為今年香港集資額第三大的新股，僅次於中國鐵塔(00788)及小米。
美銀美林、高盛及摩根士丹利為美團上市聯席保薦人。
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消息透露，美團點評計劃下周進行上市聆訊，最快本月開始上市前推介，目標集資最少40億美元(約312億港元)，較6月時傳出的60億美元(468億港元)為低，
按照上述集資額計，美團很可能成為今年香港集資額第三大的新股，僅次於中國鐵塔(00788)及小米。
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