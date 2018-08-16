即巿股評 港股直擊

昨天恒指低開低走，全日波幅478點。恒指收報27323點，跌429點或1.55%，成交金額1114.96億元。國指收報 10535點，跌209點或1.95%；上證收報2723點，跌57點或2.08%。三項指數都偏軟，以A股走勢較差。

恒指呈4連陰走勢，最低跌至27249點，創去年8月22日以來低位；收市水平跌穿保歷加通道底部。MACD快慢線差距由正轉負，走勢轉差。全日上升股份304隻，下跌1413隻，整體市況偏弱。

香港金管局買入本幣的金額增至146.32億港元，以捍衛聯繫匯率。8月17日總結余將減少至926.14億港元。

離岸人民幣連續第六天下跌，逼近2017年1月觸及的歷史低位6.9895。主要原因是美元指數在13個月高位附近盤整，且新興市場資產在避險情緒浪潮中回落。

卡塔爾承諾在土耳其投資150億美元，土耳其里拉應聲上漲。白宮發言人桑德斯：若土耳其釋放美國牧師Brunson，特朗普政府「將考慮」取消對土耳其司法部長和內政部長的制裁，但已經實施的鋼鐵關稅不會取消。

受科網鉅頭業績遜預期影響，全球股市受到拖累，美股三大指數下跌。今早亞太股市下跌，夜期及ADR下跌，料恒指走勢偏淡，有機會下試26800水平，至尾市才有望反彈。

個股介紹：

中國中藥(00570)的主要業務為在中國研發、生產及銷售中藥及醫藥產品。

集團在2018年中期錄得營業額約為54.61億元(人民幣.下同)，同比增長40.1%，主要得益於中藥配方顆粒業務持續快速發展，以及飲片業務迅速拓張。其中，中藥配方顆粒、成藥、中藥飲片及中醫藥大健康產業業務分別佔營業額的63.9%、23.9%、11.7%及0.5%。毛利為29.3億元，同比上升35.1%。毛利率53.7%，比去年同期下降1.9個百分點，主要原因是中藥飲片業務佔比上升，而其毛利率較其他業務低。經營溢利約為11.33億元，同比增長27.9%；股東應佔溢利約為7.6億元，同比增長27%。

集團現價市盈率為17.761倍，周息率 1.812%。上日收報5.36元，上望6.15元，止損設於5.27元。

岑智勇

南華金融集團高級策略師

權益披露：

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