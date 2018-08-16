港股直擊 即巿股評

環球主要股市氣氛轉差，歐美股市昨日普遍下挫，加上受騰訊(00700)業績差過預期拖累，本港夜期及港股預託證券(ADR)均顯著下挫，恒指今日或失守27000點大關，再創今年以來低位。

隔晚歐美股市表現波動，道指早段一度急跌逾330點，失守二萬五關，尾市跌幅收窄，收市跌137點，報25162點，守住50天線；納指收跌1.2%，報7774點，失守10天及20天線，但守穩在50天線之上；標普500指數收跌0.8%，報2818點。油價及基本金屬急跌，拖累相關板塊表現。

投資者仍在關注土耳其貨幣危機的最新進展。許多人擔心這場貨幣危機可能蔓延到面向土耳其有風險敞口的地區。周三土耳其里拉兌美元滙率攀升近7%，在一定程度上表明過去30日內土耳其里拉暴跌20%、降至歷史新低的趨勢有所緩解，使投資者可以轉而關注經濟數據及上市公司業績。最近以來，美國公布的經濟數據與業績均表明美國經濟狀況持續改善。

工業金屬價格集體大跌，主要受到美元走強、全球經濟增長信心受挫，以及地緣政治風險與貿易摩擦削弱需求的影響。LME期鋅收市大跌7%，報2283美元/噸，創近兩年來新低，並創近8年來最大單日跌幅；LME期銅收跌3.5%，報5831美元/噸，創一年新低。

油價急跌，受美國能源資訊署(EIA)原油庫存意外大增影響，紐約期油收跌3.2%，報64.90美元/桶，創近兩個月以來收市新低。布蘭特期油亦創4個月以來收市新低。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，造價普遍低於本港上日收市價。騰訊昨日收市後公布第二季度收入及淨利潤均不及預期，ADR一度急跌，收市跌幅收窄，折合港元計收報323.8元，低12.2元或3.6%。

滙控(00005)ADR折合港元計收報71.07元，較本港上日收市低0.48元；國壽(02628)昨日遭北水力沽，其ADR收報18.29元，低0.17元。「三桶油」受壓，中海油(00883)ADR收報12元，低0.26元；中石油(00857)ADR收報5.68元，低0.12元； 中石化(00386)ADR收報7.18元，低0.15元。電訊股方面，中移動(00941)ADR收報70.88元，低0.52元；聯通(00762)ADR收報9.07元，低0.19元。

ADR港股比例指數報26953，較周三恒指收市跌370點或1.4%。恒指昨日曾挫503點，見27249點創近一年低，收報27323點，挫429點或1.6%，連跌4日累瀉1283點或4.5%。恒指今日或失守27000點關，逼近33484點高位下挫20%觸發技術性熊市的水平(26787點)。

另外，港元滙價再次觸發弱方兌換保證，金管局再次出手，入市承接港元沽盤，是兩天來的第四次。金管局在紐約市尾段，在市場買入50.24億港元，沽出美元，令到明日本港銀行體系結餘，降至926.14億港元。

焦點股份

騰訊：截至6月底止中期盈利411.57億元(人民幣‧下同)，按年增25.84%，不派中期息；第二季純利178.67億元，按年跌2%，按季跌23%，遜市場預期；第二季度非通用會計準則(Non-GAAP)計盈利為197.16億元，按年增長20.32%；經營利潤率由去年同期的40%下降至30%；手遊收入按季跌19%至176億元。留意今日股價表現及券商最新看法。

天立教育(01773)：有意行進行股份回購，最多涉及2億股股份，相當於集團股本10%，將使用內部資源撥付。集團認為，股份交易價格水平顯著低估其業務表現及潛在價值。

創科實業(00669)：公布截至6月底止中期盈利2.55億元美元，按年增24.6%，派中期息38港仙。

金蝶國際(00268)：公布截至6月底止中期盈利1.7億元人民幣，按年增59.5%。股價過去兩日大跌一成九。

中國聯通(00762)：截至6月底止中期盈利59.12億元人民幣，按年升1.45倍，不派中期息。另外，公司公布7月4G用戶淨增366.1萬戶，至2.067億戶，較6月淨增277.5萬戶有所增加。