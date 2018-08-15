人民幣貶值停不了，人民幣在岸價(CNY)一度低見6.9127，嚇散中港股市，滬深兩市急瀉逾2%，港股再挫逾四百點。
港股連瀉四日共插1283點，北水續撤退，全日淨走10.72億元(人民幣‧下同)，但已較上日26.08億元，大縮58.9%。
中資金融股被北水拋售，國壽(02628)及建行(00939)分別錄3.32億元及3.3億元資金淨走，為第一及第二多北水淨走個股。不過，個別北水買入工行(01398)，全日錄淨買入1.28億元，為第二多北水淨掃個股。
北水亦個別拋棄科技股，收市公布業績的騰訊(00700)全日淨走1.73億元；金山軟件(03888)、中芯(00981)及金蝶(00268)也分別錄淨沽7581萬、3579萬和2027萬元。不過，舜宇(02382)及中興(00763)則有7480萬及5691萬元資金流入。
教育股再被洗倉，楓葉教育(01317)與中教(00839)分別錄得淨沽6686萬及5295萬元；但宇華(06169)則有3041萬元北水買入。
另外，蒙牛(02319)也被北水淨沽2.65億元，為第三多淨沽個股；安踏(02020)反彈6%，北水趁高沽6884萬元。
不過，長和(00001)獲北水淨買入1.65億元，罕有成為全日最多淨買個股。
「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為: 騰訊、工行、建行、國壽、蒙牛、融創(01918)、中芯、長和、舜宇及高鑫(06808)。
至於「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為: 騰訊、楓葉教育、金蝶、中興通訊、融創、金斯瑞、中教、宇華教育、金山及安踏。
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