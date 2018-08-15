訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 18:42 港股直擊 重要通告

騰訊第二季盈利倒退2% 遜預期

放大圖片

騰訊控股(00700)宣布，截至今年6月底止第二季，盈利178.67億元(人民幣‧下同)，按年跌2%，按季倒退23.28%，遜預期。每股盈利1.893元。按非通用會計準則，次季盈利則按年增長20.29%至197.16億元。

今年上半年，騰訊盈利411.57億元，按年增25.84%。每股盈利4.363元。按非通用會計準則，上半年盈利按年增長24.27%至380.29億元。不派中期息。

期內，上半年收入1472.03億元，按年增38.66%。

騰訊第二季收入為736.75億元，按年升30.15%。其中，增值服務業務收入420.69億元，按年增14.31%；網絡廣告收入141.1億元，按年升39.04%；其他收入174.96億元，按年增長81.23%。

增值服務業務收入當中，網絡遊戲收入增長6%至252.02億元，主要反映集團的智能手機遊戲，如《王者榮耀》及《QQ飛車手遊》收入的增長。社交網絡收入增長30%至168.67億元，主要受數字內容服務，如視頻流媒體訂購及直播服務貢獻的增加所推動。

網絡廣告業務收入方面，社交及其他廣告收入增長55%至93.8億元，主要受微信朋友圈及小程序、移動廣告聯盟以及QQ看點收入的增長所推動；媒體廣告收入增長16%至47.3億元，主要反映騰訊視頻因內容組合，及廣告商贊助活動帶來更多貢獻。

截至6月底，QQ智能終端月活躍賬戶按年增7%至7.09億；QQ空間的智能終端月活躍賬戶按年跌7.3%至5.43億；微信及WeChat月活躍賬戶達10.58億，按年增9.9%。騰訊又提到，小程序日活躍賬戶逾2億。

下載港交所通告原文

  • 熱門新聞

    • 回上

    信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

    股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

    本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。