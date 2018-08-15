港股直擊 即巿股評

土耳其貨幣暫喘穩，隔晚美國三大指數回升，不過人民幣和港元走弱，拖累中港股市。港股今日挫至近一年收市低位，下跌股份比例逾八成，估值較高的板塊如科技、醫藥、教育和燃氣股重創，大市成交額升至近個半月高。

恒指低開28點，開市後見27727點為全日高，之後顯著下挫，上午最多跌463點，中午跌422點，午後跌幅擴大，曾挫503點，見27249點創近一年低。恒指收報27323點，挫429點或1.6%，創去年8月21日以來收市新低，連跌4日累瀉1283點或4.5%。大市下跌股份比例達82%；上升份股比例僅18%。

國企指數收報10535點，跌209點或1.9%。國指4連跌累挫484點或4.4%。

大市成交額1114.96億元，較上日增加90.87億元，為7月3日以來最高。

即月期指收市跌406點或1.47%，報27231點，低水93點，成交185532張。

美國道指期貨最新跌34點，報25260。歐洲三大股市個別發展。

滙市方面，港元隔晚在外圍市場觸及7.85弱方兌換保證水平，金管局在紐約滙市時段入市承接21.59億港元，令銀行體系結餘明日(16日)將降至1072.47億元。新興市場方面，土耳其里拉兌美元一度彈逾7%。

A股尾段受壓，兩市以接近全日低位收市，滬指挫2.08%；深成指挫2.32%。人民幣兌美元在岸價(CNY)跌穿6.91；離岸價(CNH)更曾跌破6.92。

藍籌股方面，建行(00939)跌1.7%；工行(01398)跌1.4%；平保(02318)跌2.2%；滙控(00005)跌1.1%；友邦(01299)跌1.6%。另外，中電(00002)破頂後倒跌0.2%；銀娛(00027)挫4.4%；金沙中國(01928)挫2.5%；吉利(00175)創逾一年低，收市挫5.3%。相反，萬洲國際(00288)公布中期業績後，獲瑞信升評級和目標，股價飆8.2%；太古(00019)續創兩年高，收市升0.7%。

焦點板塊

科技股：昨日重創，今早續捱沽，騰訊(00700)公布業績前被高盛降目標，加上內地據報已凍結網絡遊戲版號和備案審批，股價創逾10個月低，收市跌3.6%；同樣今日放榜的金蝶(00268)插12.1%；騰訊旗下閱文(00772)尋頂，更插穿招股價，收市挫5.4%；神州租車(00699)中期少賺64.25%，股價挫11%；半新股映客(03700)創新低，收市挫13.2%。中期業績遜預期的舜宇(02382)昨日股價大跌24%，最新被多家大行下調目標價，今日反覆低收0.9%；瑞聲(02018)創逾一年低，收市跌1.9%；丘鈦(01478)挫4.9%。

教育股：昨日喘穩後，今早再遭拋售，楓葉教育(01317)插14.5%；再獲管理層增持的睿見(06068)挫8.4%；宇華(06169)挫14.6%；新高教(02001)跌4.8%；中教(00839)跌6.2%；民生教育(01569)挫7.5%。半新股方面，希望教育(01765)跌6.3%；21世紀(01598)創新低，收市挫11%；新華教育(02779)創新低，收市跌4%；天立教育(01773)創新低，收市插17.7%。

醫藥股：生物科技股捱沽，金斯瑞生物科技(01548)插15.6%，成交額4.7億元；本港首隻無收入生物科技股歌禮製藥(01672)曾插16.7%創新低，收市挫14.5%；藍籌新貴中國生物製藥(01177)挫6.7%；三生製藥(01530)挫9.2%；藥明生物(02269)挫6.4%。另外，石藥(01093)挫3.2%；四環(00460)吐7.3%；康哲藥業(00867)跌5.6%；綠葉(02186)跌5.2%；中國中藥(00570)公布業績後波動，曾升5.2%，收市倒挫7.4%；石四藥(02005)挫6%。

燃氣股：今日沽壓亦重，中國燃氣(00384)挫6.7%，為表現最差國指成分股；華潤燃氣(01193)插8.9%；新奧能源(02688)挫5.5%；天倫燃氣(01600)挫6.4%；港華燃氣(01083)挫4.6%；北控(00392)創逾一年半低，收市跌3.4%。

人民幣敏感股：人民幣弱勢，相關板塊受壓。外債較多的內地航空股急挫，南航(01055)挫8.6%，其A股挫3.94%；國航(00753)創逾一年低，收市跌3.9%，其A股挫4.07%；東航(00670)挫4.4%，其A股跌3%。出口股敏華(01999)創年半低，收市挫5.2%。美國業務佔比較重的股份方面，敏實(00425)見逾一年低，收市跌3.4%；今早公布中期多賺11%的耐世特(01316)亦要跌1.3%。

焦點股份

安踏體育(02020)：昨日中午公布業績後反覆挫10.1%。股價今日回升6.2%，成交額9.9億元。集團上半年表現勝市場預期，大摩料股價15天內上升機會達70%至80%。

恒大健康(00708)：今早曾漲9.7%，見15.32元創新高，收市倒跌5.4%，成交額3.81億元。集團公布，法拉第未來(Faraday Future，簡稱FF)首台FF91白車身已運抵美國漢福德生產基地，正式開始FF91整車組裝工作，盡全力確保在2019年第一季度FF91按時達到量產的目標，並制定長遠戰略規劃，未來10年建設五大研發生產基地，年產能可達500萬輛。

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