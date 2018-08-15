即巿股評 港股直擊

港股熊味愈來愈濃，今日恒指低位暫時係27249，離「技術熊」26787只有462點差距，目前恒指報27266，14天RSI約33.2，仍未超賣，故不排除短期挫至技術熊及500天線(現時約26802)，Swing trader暫宜忍手等待出現恐慌「鐘擺」靚位。

500天線威力曾在07/08股災出現過，恒指由當時07年10月底高位31958跌至08年3月觸及500天線(約21000點水平)，稍穿之後展開強勁反彈，一個半月累彈24%，宜看今次500天線能否發揮作用。當然08年3月之後因為先後發生貝爾斯登及雷曼倒閉事件，甚至出現AIG危機，恒指瀉至10676，較高位累插六成七！

今次港股熊市亦幾可確認，終極死亡交叉出現了12天，短期很難扭轉，另外全港約2100隻主板股份，其有約1470隻股價低於250天線；約1340隻股票其50天線低於250天線；約675隻在過去六個月股價下跌20%以上；EJFQ勢頭處於強勢(綠燈)的股份數目跌至只有約240隻！即由綠轉紅要沽出止賺，相反要等股份由紅轉綠，才值得長線買入。

假設恒指今次觸及技術熊及500天線作出反彈，恒指中線仍可能下試恒指兩年升幅回調50%位置，即25881點附近，幸好恒指市盈率目前只有11.7倍左右，即使熊市觸發港樓大跌，內地又出現泡沫爆破的「明斯基」(Minsky moment)時刻、美國暫緩加息觸及經濟衰退憂慮，恒指自高位之跌幅應不會超過四成，即二萬點可能會是熊市底部，時點可能是明年五窮六絕月。留意若果連中電(00002)都大跌時，港股底部亦近出現。中電曾於2008年9月大跌，單月瀉一成六！

還是說近點，估值下修極明顯，千萬勿在高估值板塊中博反彈，特別是醫藥生技、教育、濠賭、物管及燃氣股。筆者會再等騰訊(00700)再出現嚴重超賣機會，現價336.8元，14天RSI為31.5，當然不用心急買牛。

羅崇博 (杜比)