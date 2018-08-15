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內地人工心臟瓣膜開發商啟明醫療擬在港上市，集資最多5億美元(約39億港元)。

外電引述知情人士透露，啟明醫療最快明年在港進行IPO，預計或集資3億至5億美元(約23.4億至39億港元)。

啟明醫療在2009年成立，是主力心臟瓣膜疾病微創治療領域的醫療器械企業。

德弘資本(DCP Capital)早前曾投資啟明醫療，為其研究和國際擴張提供資金。高盛亦在2016年向啟明醫療投資3700萬美元。其他投資者包括紅杉資本、Dinova Venture Capital等。