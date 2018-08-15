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今日 14:48 港股直擊 即巿股評

【異動股】閱文四連跌暫瀉23% 失招股價

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中期多賺1.4倍的閱文(00772)，股價錄四連跌，更跌穿55元的招股價，最低見過51.5元，插7.37%，現造52.5元，仍挫5.6%，成交金額1.51億元。閱文暫錄四連跌，累瀉23.3%。

閱文去年11月8日掛牌，掛牌首日股價一度攀至110元，為上市高位，之後輾轉回落，現價從上市高位計更瀉52.3%。

中金昨日發表報告，認為閱文收入增長較弱，但新收購具協同效益，維持「中性」評級，目標價則升18.6%至83元。

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