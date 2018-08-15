港股直擊 即巿股評

舜宇光學(02382)中期純利11.8億人民幣僅增1.8%，遠差過市場預期，多家大行調低目標價。

滙豐證券下調舜宇光學(02382)目標價，由140元大幅調低近三成八至87元，給予「持有」評級。滙證指，上半年舜宇業績遜於預期，毛利率壓力較預期大，銷售增長動力減弱，雖然管理層預期下半年會好轉，但滙證預測需時較長。

摩根大通將舜宇目標價降至140元，維持「增持」評級，認為雖然舜宇增長減弱，但股價大幅下跌，似乎已經過度，市場憂慮競爭加劇，但管理層的看法較樂觀，特別在手機鏡頭生產方面加大資本開支，反映對前景有信心。

瑞信也認為舜宇遭過份拋售，相信假如手機鏡頭模組及車載鏡頭出貨量提升及取得手機鏡頭新客戶等，可成為正面催化劑。基於毛利率及滙價因素，將公司2018至2020年每股盈利預測分別調低14%、9%及2%，目標價由188元下調至142元，維持「跑贏大市」評級。

德銀相信舜宇業績弱勢為暫時性，長期增長因素仍然不變，包括智能手機鏡頭升級、車載鏡頭貢獻增加，及光學產品市佔率上升；股價經昨日重大調整後，該行重申舜宇「買入」評級，相信市場對舜宇毛利率及均價有更合理預期。該行把舜宇2018至2020年盈利預測分別調低12.8%、9.7%及7.0%，以反映近期毛利率受壓及貨幣滙率等不利因素，目標價由158元下調至138元。

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