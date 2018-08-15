多隻半新股創新低，中國鐵塔(00788)暫時最多跌2.4%，見1.24元創新低，現跌1.6%，成交額達18.93億元。
歌禮製藥(01672)曾插16.6%，見7.95元創上市新低，最新挫16.3%，成交額5100萬元。
歌禮為本港首隻無收入生物科技股，本月1日以招股價14元上市，最高見14.9元。以7.95元計較招股價低43.2%。
映客互娛(03700)曾挫12.7%，見1.92元創新低，現跌11.4%。
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歌禮製藥(01672)曾插16.6%，見7.95元創上市新低，最新挫16.3%，成交額5100萬元。
歌禮為本港首隻無收入生物科技股，本月1日以招股價14元上市，最高見14.9元。以7.95元計較招股價低43.2%。
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