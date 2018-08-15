即巿股評 港股直擊

土耳其貨幣危機有所緩和，隔晚美股做好，三大指數皆升，標普差32點重返歷史高位，美股可以話盡吸天下資金。據資料顯示，大部份投資經理嘅組合，目前持有美股比例，係自2015年以嚟最高，即使美國經濟稍後或受貿易戰影響而增長緩，甚至倒退，但喺基金經理心目中，美股仍然係全球股市首選。「侵侵」自上任以嚟，經常將其政績跟美股表現掛鉤，事實上「侵侵」成為美國總統後，美股一直跑贏全球股市，而減稅及強美元已成功吸引全球資金流入美國，難怪「侵侵」一直民望高企。想貿易戰有停落嚟一日，除非「侵侵」民望插水。

中國喺貿易戰上一直被動，甚至可以話處於下風，除咗任由人民幣逐步貶值，似乎已無其他對應方法，難怪阿爺出手穩住人仔唔夠一星期，人仔又回復弱勢。而港元亦隨住大型招股活動完結，拆息略為回落嘅情況下，港滙再度走弱，跌至7.85弱方兌換保證，金管局再度出手，中港股市係滙價疲弱下，顯著受壓。

雖然隔晚美股做好，但港股仍要略為低開，其後跟隨內地股市大幅下滑，盤中跌幅一度擴大至463點，低見27289點，恒指中午收市報27330點，跌422點；國指重挫205點，報收10538點。

北水唔等騰訊業績公布，連日內狂沽騰訊走人，唔知係咪早有春江鴨收到風，內地因應部門重組，暫停審批新嘅電腦及手機遊戲。本來都有心理準備騰訊手遊業務增長放緩，季度更會出現倒退，諗住新手遊陸續推出有助抵銷舊遊戲收入減少嘅負面影響，家陣又傳出咁嘅消息，確係屋漏兼逢連夜雨，股價今日半場再跌3.6%，跌穿之前低位。望望騰訊嘅牛證街貨重貨區分布，今日已劏唔少肥牛，剩低330至334.9嗰一批肥牛未劏，一旦業績出嚟有乜冬瓜豆腐，呢批牛證難逃一宰。其他藍籌股不提也罷，除咗公用股成為資金避難所表現較硬淨之外，其他普遍偏軟，就連中電(00002)破頂後亦要倒跌1%，只有萬洲(00288)公布業績後逆市上升6.8%。

熊市已再無強勢股，幾個熱炒板塊先後被放血，科技股、教育股及醫藥股今日繼續捱沽，基金擺明要錢唔要貨，撤離港股意圖相當明顯。之前熱炒嘅物管股，隨時成為下個開刀對象，睇番一堆物管股嘅圖已走樣，仍有貨喺手亦好應該考慮撤退。

至於恒指一再穿底後，繼續其尋底之旅，預計下一站要先到100周線(27017點)方有微弱反彈，二萬七呢一關守唔守得到，要睇內地股市及外圍有否利淡消息再傳出，若然外圍穩定，呢一輪跌至100周線或有反彈，但觀乎近日反彈力度一次弱過一次，可能前底部27500已由支持變為阻力，大家好自為知。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)