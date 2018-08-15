港股直擊 即巿股評

隔晚美股回升，不過人民幣和港元走弱，拖累中港股市。恒指連跌3日累挫854點後，今早創近一年低。

恒指低開28點，開市後27727點半日高，之後顯著下挫，半日收市前曾插463點，見27289點，創去年8月21日以來新低。恒指中午收報27330點，跌422點或1.5%，大市成交額573.7億元。

國企指數報10538點，跌205點或1.9%。

港元外圍市場觸及7.85弱方兌換保證水平，金管局在紐約滙市時段入市承接21.59億港元，令銀行體系結餘明日(16日)將降至1072.47億元。

A股亦下挫，滬指跌1.31%；深成指挫1.63%。人民幣兌美元在岸價(CNY)今早跌穿6.9；離岸價(CNH)更曾跌破6.92。

藍籌股方面，建行(00939)跌1.7%；工行(01398)跌1.1%；平保(02318)挫2.8%；滙控(00005)跌0.8%；友邦(01299)跌1.3%。另外，中電(00002)破頂後倒跌1%；銀娛(00027)挫3.7%；金沙中國(01928)挫3.4%。相反，萬洲(00288)中期少賺7.72%，但期內收入增4.79%，股價半日漲6.8%，為表現最好藍籌；太古(00019)創兩年高，半日升1%；長建(01038)升0.1%。

焦點板塊

科技股：昨日重創，今早續捱沽，騰訊(00700)公布業績前被高盛降目標，股價見335元創逾10個月低，半日跌3.7%；同樣今日放榜的金蝶(00268)插10.8%。神州租車(00699)中期少賺64.25%，半日挫10.4%；半新股映客(03700)創新低，半日挫9.5%。中期業績遜預期的舜宇(02382)今早先高後低，半日再跌2.3%；瑞聲(02018)創逾一年低，半日跌1.9%；丘鈦(01478)挫4.2%。

教育股：昨日喘氣後，今早再遭拋售，楓葉教育(01317)插12.6%；再獲管理層增持的睿見(06068)挫10.9%；宇華(06169)挫9.2%；新高教(02001)跌2.9%；中教(00839)跌0.2%；民生教育(01569)挫8.3%。半新股方面，希望教育(01765)跌2.3%；21世紀(01598)創新低，半日挫8%；新華教育(02779)創新低，半日挫5.1%；天立教育(01773)創新低，半日挫13.3%。

醫藥股：今早亦顯著受壓，石藥(01093)挫4%；藍籌新貴中生製藥(01177)插6.5%；金斯瑞(01548)插9.5%；三生製藥(01530)插8.1%；藥明生物(02269)挫6.2%。中國中藥(00570)公布業績後波動，曾升5.2%，半日倒挫5.2%，成交額1.22億元。

焦點股份

安踏體育(02020)：昨日中午公布業績後反覆挫10.1%。股價今早回升，曾升9%，半日升6.7%，成交額5.96億元。集團上半年表現勝市場預期，大摩料股價15天內上升機會達70%至80%。

恒大健康(00708)：今早曾漲9.7%，見15.32元創新高，半日倒跌2.7%，成交額3.18億元。集團公布，法拉第未來(Faraday Future，簡稱FF)首台FF91白車身已運抵美國漢福德生產基地，正式開始FF91整車組裝工作，盡全力確保在2019年第一季度FF91按時達到量產的目標，並制定長遠戰略規劃，未來10年建設五大研發生產基地，年產能可達500萬輛。

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