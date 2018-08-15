港股直擊 即巿股評

噚日下晝返到嚟睇騰訊唔睇市，事關隻揀咗隻騰訊熊(69068)出嚟，就係博騰訊業績會見光死；無奈業績未出已經半死，喺噚日下晝3點10分，恒指尾市有一段時間跌幅收窄，騰訊條5分鐘圖SlowSTC(14,3)兩線上到「8」字頭超買水平，如果要伸騰訊一腳嘅話就真係得呢個時候，(69068)證價係$0.5。

如果有留意下半part嘅朋友，應該會見到我噚日已經準備定條大題：「騰訊340元勢危」，噚日我真係以為自己諗得太多，當我喺巴士站落車時我見到騰訊開市無咗$5.6，做$343時就諗：點都會血肉一吓掛；估唔到今朝早返到公司無幾耐，戰友Jack就whatsapp我：「$340已失守」 ；依家9點45分，騰訊最低見過$339.2，會唔會再落？暫時都未會住，反正呢個moment騰訊5分鐘圖嘅SlowSTC(14,3)都落到嚴重超水平，同時(69068)證價做緊$0.57，呢個時間走貨嘅話就可以賺到14%，都算唔錯掛！

這邊廂剛剛send完個push message話騰訊曾失守$340；那邊廂收騰訊很明顯完全失守$340，5分鐘圖見到喺9點54分時一支大陰燭向下一篤，很很地插爆晒捧騰訊場散戶嘅心。睇住騰訊5分鐘圖係咁插，個情況就好似啲人話受到極端天氣同溫室效應影響，南極啲冰大量溶化，搞到啲企鵝連企都無得企，甚至有新聞話企鵝可能係呢個世紀末滅絕。

Well，想當年思捷(00330)都係一代股王，之後由騰訊取而代之；下一隻登上王位嘅又會係啲乜？唔知道，我只知道嘅係恒指牛熊證街貨圖上最貼價嗰兩part牛證街貨全數死亡，呢度夾埋有相當於2143張期指，而27300至27399點呢度變成最貼價嘅牛證街貨，有相當於1039張期指。

恒指熊(58118)，收回價28050點，同現價有逾500點距離，適中差距；騰訊熊(58193)，收回價$360.08，同現價有逾5%差距。依家10點6分，恒指keep住做緊day low，嗰1039張期指都真係...

作者阿珊，從事財經及投資版報道超過10年，由平面媒體走到網絡世界，《鐘擺戰略贏港股》作者。相信技術分析，由窩輪到牛熊證無一不炒，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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