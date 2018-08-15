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今日 09:53 港股直擊 即巿股評

【異動股】安踏彈6% 大摩睇好短線走勢

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安踏體育(02020)昨日中午公布業績後波動，收市反覆挫10.1%。股價今早回升，暫時最多升6%，見38.7元，現升4.8%，成交額1.74億元。

集團上半年淨利潤19.4億元人民幣，按年升34%，每股中期息派0.5元，按年多派22%。表現勝市場預期。

另外，集團表示正在考慮將部分生產業務轉移境外，並留意全球運動品牌併購機會。

大摩發表技術報告，相信安踏未來15天股價將會上升，機會達70%-80%，主要因業績帶動股價有正面反應。

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