安踏體育(02020)昨日中午公布業績後波動，收市反覆挫10.1%。股價今早回升，暫時最多升6%，見38.7元，現升4.8%，成交額1.74億元。
集團上半年淨利潤19.4億元人民幣，按年升34%，每股中期息派0.5元，按年多派22%。表現勝市場預期。
另外，集團表示正在考慮將部分生產業務轉移境外，並留意全球運動品牌併購機會。
大摩發表技術報告，相信安踏未來15天股價將會上升，機會達70%-80%，主要因業績帶動股價有正面反應。
最新推出的《360選股器》助您篩選心水股，歡迎免費試用。
安踏體育(02020)昨日中午公布業績後波動，收市反覆挫10.1%。股價今早回升，暫時最多升6%，見38.7元，現升4.8%，成交額1.74億元。
集團上半年淨利潤19.4億元人民幣，按年升34%，每股中期息派0.5元，按年多派22%。表現勝市場預期。
另外，集團表示正在考慮將部分生產業務轉移境外，並留意全球運動品牌併購機會。
大摩發表技術報告，相信安踏未來15天股價將會上升，機會達70%-80%，主要因業績帶動股價有正面反應。
最新推出的《360選股器》助您篩選心水股，歡迎免費試用。
|下一篇：
|中國70城樓價按年升5.8% 連漲34個月
|上一篇：
|劉兆佳:中央對外部勢力戒心增大