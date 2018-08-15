即巿股評 港股直擊

昨天恒指高開低走，全日波幅423.73點。恒指收報27752點，跌183點或0.66%，成交金額1024.09億元。國指收報10744點，跌22點或0.21%；上證收報2780點，跌4點或0.18%。三項指數都偏軟，以恒指走勢較差。

恒指呈3連陰走勢，最低跌至27522點，創去年10月3日以來低位，最終以近「錘頭」收市，料在27500水平前有支持。MACD快慢線正差距進一步收窄，走勢轉弱。全日上升股份500隻，下跌1133隻，整體市況偏弱。

香港金管局於今早買入21.59億港元以捍衞聯繫滙率機制，8月16日總結餘將減少至1072億港元。這反映港滙走勢偏弱，擬有資金流出。

中國在WTO起訴美國光伏保障措施和可再生能源補貼措施，認為損害了中國可再生能源企業的合法權益。料消息利好內地光伏及可再生能源板塊。

土耳其總統埃爾多安誓言抵制多種美國電子產品，以報復特朗普孤立土耳其經濟的企圖。有報道指出，美國可能「在未來幾天或一周」加大對土耳其經濟制裁，除非被監禁的美國牧師被釋放。然而，市場似乎對土耳其金融危機的恐慌情緒有所降溫，美股三大指數向好，今早亞太股市回軟，夜期及ADR上升，料恒指有望出現技術反彈，若未能上破27800水平，指數或會掉頭回軟。

個股介紹：

安踏體育(02020)的主要業務為製造及買賣安踏品牌體育用品，以及分銷國際品牌產品。

集團在2018年中期的收益增加44.1%至105.5億元人民幣，股東應佔溢利增加34.0%至19.4億元人民幣，兩者均創新高。集團毛利率達54.3%，亦創歷史新高。經營溢利率和股東應佔溢利率分別為25.5%及18.4%。每股基本盈利為72.44分，宣派中期股息為每股普通股50港仙，即派發11.7億元人民幣，為股東應佔溢利之60.1%。以銷售數量計算，集團於期內賣出鞋類產品3200萬雙及服裝產品5600萬件。

集團現價市盈率為27.272倍，周息率2.685%。上日收報36.5元，上望43元，止損設於34.5元。

岑智勇

南華金融集團高級策略師

權益披露：

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