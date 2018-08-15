港股直擊 即巿股評

隔晚美股回穩，港股三連跌後，夜期和ADR僅呈窄幅靠穩。走資憂慮下港股難大彈，市場亦屏息以待騰訊(00700)公布中期業績。

道指收市漲112點或0.45%，報25299點；標指收市升0.64%，報2839點；納指則上揚0.65%，報7870點。

美國上市的主要港股預託證券(ADR)價格，造價較本港上日收市價個別發展，滙控(00005)ADR折合港元計收報72.25元，較本港上日收市低0.1元；騰訊(00700)ADR收報346.95元，低1.65元；國壽(02628)ADR收報18.95元，高7仙；中海油(00883)ADR收報12.51元，高1仙；中國鋁業(02600)ADR收報3.22元，高6仙；中石油(00857)ADR收報5.85元，低2仙；中石化(00386)ADR收報7.34元， 低4仙；中移動(00941)ADR收報71.04元，高4仙；聯通(00762)ADR收報9.36元， 高7仙；中電信(00728)ADR收報3.53元，低1仙。

港元滙價在紐約市場觸發7.85弱方兌換保證，金管局出手入市買入21.59億元，沽出美元，本港銀行體系結餘明日(16日)將降至1072.47億港元。新興市場貨幣低位回升。另外，隔晚美滙指數觸及96.79創逾一年高位。

ADR港股比例指數收報27763點，升11點或0.04%。夜市期指收報27702點，升65點，較昨日恒指收市低水51點。恒指昨收報27752點，跌183點或0.7%，連跌3日累挫854點或3%。

焦點股份

多家公司公布業績，當中市場平均預料重磅股騰訊中期收入778億元人民幣，升幅37%，非通用會計準則（Non-GAAP）純利增長17%至192億元人民幣。另外，較售市場關注的業績股有：聯通(00762)；中銀航租(02588)；龍光(03380)；中鋁(02600)；聯想集團(00992)；創科(00669)和金蝶(00268)。

東陽光藥(01558)：向黑石基金特殊目的實體，發行4億美元的H股可轉換債券，年利率3厘。每股轉換價38元，較昨日收市價36.3元，溢價約4.7%。若悉數行使轉換，將發行約8263.16萬股，佔該公司經擴大後已發行股本約15.46%。

中國中藥(00570) ：截至6月底止，中期盈利7.6億元人民幣，按年增長27.01%，每股派中期息6.04港仙。

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