即巿股評 港股直擊

土耳其危機未有緩和跡象，拖累港股近兩日急跌。期指周一低開近四百點後，跌幅一度擴大至509點，低見27704點，之後雖然一度反彈，並重上28000關水平，惟尾市再度回落，最終跌346點，收報27867點。昨天期指輕微高開見27908點，惟已是全日高位，之後跌勢逐步擴大，最多挫423點，低見27444點，全日仍跌230點，收報27637點。大市成交金額於昨天科網股的帶動下明顯增加，全日有1024億元。

若跌破現新一輪急跌浪

土耳其危機似有繼續發酵跡象，雖然單憑其經濟規模來看，應不會為環球市場帶來嚴重影響，極其量對歐洲打擊較大。不過，近日環球（特別是新興市場）的滙價及股市紛紛急挫，反映投資者在此事上並不單純着眼土耳其或歐洲的形勢，反而可推測市場或已聚焦環球資金流向與新興市場的風險角度，因此土耳其危機恐怕會成為引發新興市場走資的一個重要導火線。

現時投資者應集中留意土耳其貨幣危機會否蔓延至其他新興國家，例如印尼、印度及南非等，如果情況進一步惡化的話，到時便很大機會為環球股市帶來除貿易戰以外的另一個沉重衝擊；可幸的是，暫時中國方面在今次危機中未出現明顯負面影響，或可為港股短線表現帶來一定支持。

技術分析方面，期指自上周四於28659點見頂後，只用了3天時間便把上一輪反彈升幅消化掉，反映現時市底仍然偏弱。昨天期指一度跌穿27500點的重要支持位置，低見27444點，猶幸收市時能重回其上，不過亦再次把期指帶進中短線關鍵時刻。

目前，期指如最遲於明天以陽燭收市，並收於昨天高位27908點之上的話，短線有機會已於27444點見底，並成為新的重要支持位置；相反，如期指之後以陰燭收於27444點之下，並於翌日跌穿上一天低位及即日10時前低位的話，便可確認向下突破大型通道底，新一輪急速下跌浪將出現。

小注即月價外Long Call

值得一提的是，日線圖上，倘若期指在27444點確認為見底，14天RSI圖將出現四底背馳的強烈中線見底訊號，反映期指或步入中期大型反彈浪的階段，到時可考慮部署中線好倉。

策略方面，若於昨天開了好倉的投資者可續持有，首個目標是20天移動平均線附近，大家亦可以陰燭收市收於27444點之下，並於翌日跌穿上一天低位及即日10時前低位作止蝕參考，到時可反手部署即月價外400至600點淡倉。

未有倉在手的投資者可於27500至27700點區間先行小注部署即月價外600至800點的Long Call，往後策略如上。