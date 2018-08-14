重要通告 港股直擊

中國中冶(01618)公布，旗下全資子公司中冶賽迪，被納入國企改革「雙百企業」名單。

該公司稱，將按照國資委的總體部署與指導要求，結合公司實際，指導中冶賽迪研究制訂完善「雙百行動」綜合改革實施方案，明確具體改革目標、改革措施、責任分工等內容，制定工作計劃和目標，並履行相應申報、審批程序。

國資委早前下發《關於印發<國企改革「雙百行動」工作方案>的通知》，國務院國有企業改革領導小組決定選取百餘戶中央企業子企業和百餘戶地方國有骨幹企業，在2018年至2020年期間實施國企改革「雙百行動」。