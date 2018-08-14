港股直擊 即巿股評

強勢股輪流變提款機，大市氣氛甚差，倉位調整屬明智，現階段入市注碼控制亦要小心。

過去兩年內累積升幅較多股份，業績前後紛紛以不同「理由」被打沉。EJFQ上月11日和24日分別對安踏(02020)和舜宇(02382)發出紅燈，再次反映指標的指向性。

怕強股高位回，不妨考慮殘股短線見底回升。透過EJFQ精明選股，一般選項取「主板」、「市值高於100億」和「業績公告日為上周」；基本分析選「市賬率低於1」；基本分析選「50天線低於250天線」和「10天線升穿50天線」；EJFQ加強版選項取「去年核心盈利增長負數」和「下年度核心盈利增長正數」。用以上選項找出具有：「已公布業績」、「近月股價跌得較多」、「短線走勢改善」、「預測明年業績回升」、而且以資產淨值角度而言較便宜等特質的股份。

搜尋結果得出1隻，為上周公布中期少賺50.98%的味精股阜豐集團(00546)。集團指出溢利減少因今年首5個月玉米顆粒及煤炭等原材料成本，按年大幅增加，令毛利率明顯下降。

阜豐現時市賬率0.9倍，EJFQ FA+數據顯示現時低於預測巿盈率距離中位數0.6個標準差，估值相對便宜。3個分析員平均預期今年盈利倒退14.7%；明年增長12.9%。

留意集團本月初公布，以17.92億元人民幣出售一幅陝西省住宅地皮，預計出售收益約10億元人民幣，有助於減少淨負債比率。集團去年股東應佔溢利為13.82億元人民幣，今次變現可提振下半年業績。

阜豐今日逆市升3.7%，報4.17元，10天線剛升穿50天線，可考慮4元以下小注入場，作中線持有，上方第一阻力為4.4元水平。記住，味精少少就夠。

陳鎮強

信報投資研究部

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