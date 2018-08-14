港股直擊 即巿股評

人民幣中間價四連貶，市場擔心人幣再冧，質低港股一度瀉413點，低見27522，創逾10個月新低，惟土耳其里拉午後突急升，人幣亦喘穩，港股收復部分失地，最終恒指僅跌183點收市。

不過，外圍動盪未止，北水見勢色不對再度撤退，由昨日淨入11.06億元(人民幣‧下同)，轉至今日淨流出26.08億元。

明日派成績表的騰訊(00700)，北水先走為敬，繼上日沽1.46億元後，今日淨走加快，全日再掟27.22億元，為沽得最狠個股。

同樣明日公布業績的金蝶(00268)，亦錄2.51億元北水淨沽；金山軟件(03888)發盈警，股價創逾兩年低位，收市插18.8%，全日錄1.85億元資金流走，金蝶與金山軟件為第二及第三多北水流出個股。

舜宇光學(02382)中期業績曳，全日大跌24%，北水亦從該股流出3548萬元。中芯(00981)及獲加入MSCI兩大中國指數的中興通訊(00763)，也分別有1830萬及1327萬元北水淨沽。

建行(00939)亦有1.53億元北水淨走；吉利(00175)創52周低，全日有1.49億元北水流走；即將染藍的中國生物製藥(01177)，全日也有6349萬元淨沽。

昨日飛墜的教育股，今日普遍回升，北水趁機逃生，楓葉教育(01317)、宇華教育(06169)、中教(00839)及新高教(02001)分別有4708萬、3306萬、2255萬及100萬元北水淨賣。

上日有5.38億元北水流入的工行(01398)，今日接力再掃1.7億元，為北水買入最多個股；安踏(02020)中期多賺34%，全日有1.19億元北入買入，惟收市仍急插一成。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為: 騰訊、舜宇、工行、海螺創業(00586)、中芯、安踏、中生製藥、金山軟件、建行(00939)及融創(01918)。

至於「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為: 騰訊、舜宇、金蝶、中興通訊、中教、楓葉教育、吉利、金山軟件、宇華教育及新高教。