港股直擊 即巿股評

隔晚美股受壓，市場續憂慮土耳其金融危機。港股連跌兩日後，在科技股重挫下進一步受壓，大市成交額見近兩周高。

恒指今早高開1點，開市後曾升9點，見27946點全日高，隨即掉頭，上午曾挫314點，午後跌幅再擴大，曾插413點，見27522點，創去年9月29日以來、逾10個月新低，之後回穩，跌幅一度收窄至142點。恒指收報27752點，跌183點或0.7%，連跌3日累挫854點或3%。大市今日下跌股份比例為69%；上升股份比例為31%。

大市成交額1024.09億元，較上日增加189.49億元或22.7%，為8月2日以來新高。

國企指數報10744點，跌22點或0.2%。國指三日累挫275點或2.5%。

即月期指收市跌230點或0.83%，報27637點，低水116點，成交181265張。

A股偏軟，滬指跌0.18%；深成指跌0.68%。國家統計局公布，7月全國規模以上工業增加值按年實際增長6%；社會消費品零售總額升8.8%；全國固定資產投資增5.5%，全部遜於市場預期。

美國道指期貨最新升58點，報25273。歐洲三大股市最新靠穩。多隻新興市場貨幣本港時間午後喘穩，里拉兌美元回升逾6%。

藍籌股方面，港交所(00388)跌1.5%；建行(00939)跌0.3%；友邦(01299)跌0.2%；平保(02318)跌1.1%；銀娛(00027)挫3.6%；金沙中國(01928)跌2.9%。相反，太古(00019)曾見88.7元創近兩年高，收市升0.2%；恒生(00011)升1%。

焦點板塊

科技股：今早重創，舜宇光學(02382)中期業績遜市場預期，曾插28.5%，見86.6元逾一年低，收市挫24.1%，市值單日蒸發320.32億元。手機股全線跟跌，瑞聲(02018)創逾一年低，收市挫7.1%；高偉(01415)挫7.1%；丘鈦(01478)挫4.8%。科網股方面，閱文(00772)中期多賺1.39倍，另外收購新麗傳媒全部股權，最大總代價約155億元，按每股80港元作價發行股份支付，股價見55.25元創新低，收市挫17%；明天公布業績的騰訊(00700)曾插5.3%，收市挫3.4%；金山軟件(03888)發盈警，股價創逾兩年低位，收市插18.8%；明天公布業績的金蝶(00268)挫8%；映客(03700)創新低，收市挫13.4%。

教育股：多家公司對《中華人民共和國民辦教育促進法實施條例(修訂草案)(送審稿)》作出回應，股價經過昨日暴跌後，今日普遍回穩。新高教(02001)曾彈14%，收市升10.6%；昨日瀉近四成的睿見(06068)獲控股股東購入50萬股，股價彈16%；民生教育(01569)升6.4%；中教(00839)升0.4%；宇華教育(06169)升9.1%；楓葉教育(01317)升4.5%；天立教育(01773)創新低後回升1%；新華教育(02779)跌1.8%。

公用事業股：資金流入公用股，中電(00002)創新高，收市升1.5%；煤氣(00003)升1.5%；電能(00006)升1.8%；港燈(02638)升1%；香港電訊(06823)升1.2%。內地首7月發電量按年增長7.8%至3.8373萬億千瓦時，華潤電力(00836)升1.7%；華能(00902)升0.6%；華電(01071)升0.9%；中國電力(02380)升1.7%。

焦點股份

安踏體育(02020)：公布業績後表現波動，午後曾升4.7%，之後倒插11.1%，收市挫10.1%，成交額12.24億元。集團半年盈利19.45億元人民幣，按年增34%，每股派中期息50港仙。。另外，今年第二季品牌產品之零售金額按年比較錄得低雙位數的升幅。

光大國際(00257)：中午公布供股，股價午後曾插25.6%，收市跌21.1%，成交額7.3億元。集團以27供10形式供股，發行16.6億股供股股份，每股供股價6元，集資99.62億元。供股價較昨日收市價8.75元，折讓31.43%。

四環醫藥(00460)：逆市急升14.1%，成交額1.22億元。集團公布，旗下自主研發的抗腫瘤創新專利藥「哌羅替尼」，已正式進入中國II期臨床試驗。

保利協鑫(03800)：股價創逾9年低，收市挫7%，成交金額1.26億元。集團發盈警，預期中期溢利按年下跌60%至70%，主要由於硅片銷售價格下跌、融資成本上升，以及滙兌損失上升。旗下協鑫新能源(00451)跌1.6%。

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