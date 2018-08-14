港股直擊 即巿股評

隔晚美股三大指數集體向下，土耳其金融危機繼續發酵，道指收跌125點，報25187，連跌四日。港股連跌兩日累插670點後，今日反覆向下，更曾創逾10個月低位。

恒指高開1點，報27938，開市後曾升9點，見27946點全日高位，隨即掉頭向下，上午11時後跌勢加劇；上午最多跌314點，低見報27622。恒指中午報27686，跌249點或0.9%。港股午後曾插413點，低見27522點，創去年9月29日以來、逾10個月新低，之後在部分新興市場貨幣止跌回升下，港股跌幅一度收窄至百餘點。恒指收報27752點，跌183點或0.66%。大市全日成交增至1024.09億元。

國企指數跌22點或0.21%，報10744。

騰訊(00700)明日公布中期業績，連日回吐，股價午後更一度急跌逾半成，收報348.6元，跌3.4%，成交近140億元。

舜宇光學(02382)昨晚公布中期盈利按年僅增1.8%，遠差過市場預期，股價午後曾急瀉兩成八，收報91.9元，跌29.2元或24.1%，為全日最大跌幅港股，居成交榜第二位。

成交第三大是平保(02318)，收市跌1.1%。

本地藍籌相對突出，以中電(00002)升3.3%表現最好。