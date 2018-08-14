港股午後跌幅擴大，恒指插逾400點，暫時最多跌413點，見27522點，創去年9月29日以來、逾10個月新低。截至下午約1時46分，恒指報27530點，跌405點或1.4%，大市成交額627.49億元。
國企指數報10641點，跌124點或1.2%。
A股受壓，滬指跌0.63%；深成指挫1.04%。
藍籌股方面，明天公布業績的騰訊(00700)挫5.1%。
中期業績遠遜預期的舜宇(02382)午後曾插28.3%，見86.85元續創逾一年低。
更多港股資訊，請瀏覽<港股360>。
港股午後跌幅擴大，恒指插逾400點，暫時最多跌413點，見27522點，創去年9月29日以來、逾10個月新低。截至下午約1時46分，恒指報27530點，跌405點或1.4%，大市成交額627.49億元。
國企指數報10641點，跌124點或1.2%。
A股受壓，滬指跌0.63%；深成指挫1.04%。
藍籌股方面，明天公布業績的騰訊(00700)挫5.1%。
中期業績遠遜預期的舜宇(02382)午後曾插28.3%，見86.85元續創逾一年低。
更多港股資訊，請瀏覽<港股360>。
|下一篇：
|中化傳向中石油洽售WEPEC
|上一篇：
|不滿九巴加薪幅度 工會一度封沙田巴士站