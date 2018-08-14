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今日 13:48 港股直擊 即巿股評

港股突插逾400點 創逾10個月低

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港股午後跌幅擴大，恒指插逾400點，暫時最多跌413點，見27522點，創去年9月29日以來、逾10個月新低。截至下午約1時46分，恒指報27530點，跌405點或1.4%，大市成交額627.49億元。

國企指數報10641點，跌124點或1.2%。

A股受壓，滬指跌0.63%；深成指挫1.04%。

藍籌股方面，明天公布業績的騰訊(00700)挫5.1%。

中期業績遠遜預期的舜宇(02382)午後曾插28.3%，見86.85元續創逾一年低。

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