港股直擊 即巿股評

安踏體育(02020)公布業績後表現波動，午後曾升4.7%，見42.5元，之後倒挫，曾挫4.4%，最新跌3.9%，成交額5.4億元。

集團中午公布，截至今年6月底止半年盈利19.45億元(人民幣‧下同)，按年增34%。每股盈利72.44分，派中期息50港仙。期內，收益105.54億元，按年增44.11%。

另外，今年第二季，品牌產品之零售金額按年比較錄得低雙位數的升幅。上半年，安踏品牌產品之零售金額，按年比較錄得高雙位數的升幅。

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