即巿股評 港股直擊

雖然土耳其貨幣危機暫時未見惡化，但已引發新興市場股滙震盪，港股作為新興市場一份子，受壓亦好正常。跟阿Man一樣，港股唔多精神，恒指高開1點報27938，開市後曾見27946點半日高，隨即掉頭向下，盤中最多跌314點，低見報27622，進一步逼近月初創出今年以來低位(27578點)。恒指中午報27686，跌249點；國企指數跌63點，報10703。

恒指失守二萬八關，半日報低位27622點，跟早前低位27578點相當接近，一旦短線失守，大有機會展開新一輪跌浪，至少要見27000水平，即約100周線(27021點)，若二萬七關再失，跌浪已下試由2016年起步位18200點附近，至今年1月高位33484計，黃金比回吐0.382，即27638水平失守，多數要下試0.5黃金比回調，即25832點才有較大支持。

騰訊(00700)明日派成績表，已連續多日回吐，股價半日又跌3.7%，報收347.8元，差幾蚊又重返前低位340.4元。騰訊明日派成績表，根據過往紀錄騰訊派成績表前股價插水，業績後都會炒上，今次會否重施故技，阿Man認為已再無呢枝歌仔唱。之前外資大量持有騰訊，北水中資又搶住買，但自今年大股東沽貨減持後，其股價每況愈下，外資走都走唔切，北水亦已棄買，呢兩個月更頻頻掟貨，貨源四散落入散戶水手，愈來愈多之前未曾擁有騰訊嘅散戶，已加入成為騰訊小股東，呢個情況下，令騰訊更難一挾即起。況且騰訊業績已預咗有機會差過之前，一旦出嚟結果仲差過預期，股價急挫機會大過炒上，Facebook已有板你睇。

今日亦有舜宇光學(02382)業績遠遜預期作示範，即被洗倉式掟貨，半日頓失紅底股身份，股價急跌24.5%，單係舜宇已拖低恒指67點，聯同騰訊拖低恒指99點，兩股已佔去大市逾半數跌幅。除咗舜守之外，其他科技股亦跌到一仆一碌，另一成份股瑞聲(02018)股價跌7.1%，至超過一年新低。金山軟件(03888)發盈警預告公司上半年虧損，股價急挫近兩成，其他科技股閒閒地跌5%或以上。

至於噚日慘慒洗板嘅教育股，急跌超賣後反彈，當中睿見(06068)獲控股股東買入50萬股，股價回升一成。其他教育股亦有反彈，但相對噚日跌幅閒閒地一兩成計，今日呢吓弱彈根本已救唔番。今次內地改革民辦教育機構，限制收購，變相阻礙民辦教育股擴充增長，而之前呢個板塊PE已炒得過高，既然失去高增長優勢，股價唔打回原形重返起步點已偷笑，高位跌一半唔出奇。幸而阿Man早於6月份已開始提醒大家，小心醫藥股跟教育股炒咗半年，PE過高會成為提款機，係時候收割沽貨鎖定利潤。況且喺6月份阿Man已好肯定指出港股已步入熊市，盡量增持現金。

至於公布佳績嘅李寧(02331)股價逆市再升，安踏(02020)亦派出一份理想業績，即管睇睇午後有冇反彈，不過市底太弱，冇貨唔建議追貨，有貨不如趁反彈甩身。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)