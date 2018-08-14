港股直擊 即巿股評

市場持續憂慮土耳其金融危機擴散，隔晚美股向下，港股連跌兩日後，今早在科技股拖累下進一步受壓。

恒指今早高開1點，開市後曾升9點，見27946點半日高，隨即掉頭，上午11時後跌勢加劇，曾挫314點，見27622點，創8月3日以來低位。恒指中午收報27686點，跌249點或0.9%，大市成交額447.53億元。

國企指數報10703點，跌63點或0.6%。

A股半日偏軟，滬指跌0.5%；深成指跌0.87%。

藍籌股方面，港交所(00388)跌1.2%；建行(00939)跌0.9%；平保(02318)跌1.3%。相反，太古(00019)曾見88.7元創近兩年高，半日升0.1%；恒生(00011)升0.9%；友邦(01299)升0.1%。電力股逆市靠穩，中電(00002)升2.5%，為表現最好藍籌；電能(00006)升1.7%；華潤電力(00836)升0.7%。

焦點板塊

科技股：今早重創，舜宇光學(02382)中期業績遜市場預期，曾見90.95元創逾一年低，半日挫24.5%。手機股全線跟跌，瑞聲(02018)創逾一年低，半日挫7.1%；高偉(01415)挫6.5%；丘鈦(01478)挫5.1%。科網股方面，閱文(00772)中期多賺1.39倍，大摩指純利勝預期，另外收購新麗傳媒全部股權，最大總代價約155億元，按每股80港元作價發行股份支付，股價見56.4元創上市新低，半日挫14.6%；明天公布業績的騰訊(00700)挫3.7%；金山軟件(03888)發盈警，股價創逾兩年低位，半日插19%。映客(03700)創上市新低，半日挫12.6%。

教育股：多家公司對《中華人民共和國民辦教育促進法實施條例（修訂草案）（送審稿）》作出回應，股價經過昨日暴跌後，今早普遍回穩。新高教(02001)曾彈14%，半日升幅收窄至7.9%；昨日瀉近四成的睿見(06068)獲控股股東購入50萬股，股價回升10.9%；民生教育(01569)升4%；中教(00839)微升0.7%；宇華教育(06169)升3.5%；楓葉教育(01317)升1.3%；天立教育(01773)創新低後回升2%；新華教育(02779)跌1.4%。

焦點股份

四環醫藥(00460)：半日逆市急升12.2%，成交額6410萬元。集團公布，旗下自主研發的抗腫瘤創新專利藥「哌羅替尼」，已正式進入中國II期臨床試驗。

保利協鑫(03800)：股價創逾9年低，半日挫7%，成交金額6720萬元。集團發盈警，預期中期溢利按年下跌60%至70%，主要由於硅片銷售價格下跌、融資成本上升，以及滙兌損失上升。旗下協鑫新能源(00451)跌1.6%。

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