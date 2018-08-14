港股直擊 即巿股評

噚日揀咗隻恒指熊(57966)出嚟，如果有心部署個市再下插嘅話，咁應該喺下晝1點半到，趁SlowSTC(14,3)見超買時將(57966)送落場，呢個時候證價大約係$0.069至$0.071，取其中位數$0.07作為買入價；去到2點正到，見恒指跌幅收窄，而5分鐘圖上嘅SlowSTC(14,3)落到中軸之後好似再比唔到油咁，望一望(57966)證價最高有$0.077，快手嘅執咗佢都唔係問題。

但可能你會話「唔係喎，得七格真係唔夠喎，我細注嘛！」我知，同埋亦有可能見5分鐘圖上嘅SlowSTC(14,3)只係回到落中軸，並未係平時話見超賣見放Put/熊嘅target，於是亦補充句：睇睇3點打後個市有無位走人；然後你可能喺噚日下晝3點40至45分，見恒指5分鐘圖上嘅SlowSTC(14,3)見超賣；甚至今朝早見恒指又再見紅，先至將(57966)收網，前者以高低價拉個平均數$0.0775作為賣出價，賺幅有10.7%；如果到今日先走嘅話，證價最高見過$0.092，即最多賺31.4%。

聽日就係市場期待嘅騰訊(00700)業績，已經有傳話今年遊戲收入麻麻，大摩話騰訊今年《絕地求生》審批延遲；另花旗亦下調騰訊第二季遊戲收入嘅預測。唔理大行講乜，齋睇騰訊日線圖就見騰訊連跌三日，下方技術指標均發出看淡訊號，而100天線($395.83)亦準備插穿250天線($392.44)，呢個終極「死亡交叉」會唔會出現？見舜宇(02382)績後喪插，連條「紅底」都無埋，為博績後見光死，騰訊熊(69068)，收回價$394.1，低街貨且安全之選，因為部騰訊業績見光死都真係有一定難度架。今次真係要勸一勸「慎入」，貪得意嘅paper trade也可。

作者阿珊，從事財經及投資版報道超過10年，由平面媒體走到網絡世界，《鐘擺戰略贏港股》作者。相信技術分析，由窩輪到牛熊證無一不炒，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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