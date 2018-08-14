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今日 11:15 港股直擊 即巿股評

恒指突挫逾300點 閱文新低 騰訊挫近4%

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隔晚美股向下，港股連跌兩日，累挫670點後，今早在科技股拖累下進一步走低。

恒指今早高開1點，開市後曾升9點，見27946點暫時高，隨即掉頭，上午11時後跌勢加劇。11時11分，恒指跌313點報27622，進一步逼近8月2日創出之今年以來低位(27578點)。

國企指數亦挫近1%報10665。

內地股市跌幅擴大，上證指數報2768，跌17點或0.62%。

藍籌股方面，港交所(00388)跌1.1%；建行(00939)跌1%；平保(02318)跌1.3%。

科技股重創，舜宇光學(02382)中期業績遜市場預期，曾插24.7%，見91.15元創逾一年低，現挫22.2%，成交額33.39億元。

閱文集團(00772)中期多賺1.39倍，大摩指純利勝預期。另外，閱文向騰訊(00700)旗下Tencent Mobility及新麗管理層成員，收購新麗傳媒全部股權，最大總代價約155億元，按每股80港元作價發行股份支付，股價曾挫15.8%，見56.4元創上市新低，最挫15.1%。騰訊(00700)曾挫3.9%，最新挫3.8%。

太古(00019)逆市靠穩，曾見88.7元創近兩年高，現升0.3%；恒生(00011)升0.9%；友邦(01299)升0.2%。

更多港股資訊，請瀏覽<港股360>。

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