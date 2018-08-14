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今日 11:10 港股直擊 即巿股評

【異動股】保利協鑫盈警 挫7%創九年低

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保利協鑫(03800)發盈警，料中期純利跌逾六成，股價應聲下瀉，更創逾9年低，最低見過0.53元，插7.02%，現造0.54元，仍挫5.26%，成交金額5950萬元。

集團公布，預期中期溢利按年下跌60%至70%，主要由於硅片銷售價格下跌、融資成本上升，以及滙兌損失上升。該公司去年同期盈利11.93億元人民幣。

旗下協鑫新能源(00451)亦挫3.2%，報0.3元；信義光能(00968)亦降0.9%，最新造2.2元。

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