司法部上周五(10日)發布《中華人民共和國民辦教育促進法實施條例（修訂草案）（送審稿）》，觸發市場昨拋售教育股，多家公司作出回應。
新高教(02001)指出，根據目前送審稿，生效後不會對業務(包括：營運及潛在擴展計劃)造成重大不利影響。股價曾彈14%，最新升幅收窄至6.8%。
昨日瀉近四成的睿見(06068)表示，送審稿僅為草案形式，日後可能作進一步修訂，認為目前對影響進行評估仍為時尚早。另外，行政總裁、執行董事及控股股東李素文昨日在市場上購入共50萬股，平均價約4.97元。股價最新回升4.6%。
民生教育(01569)指目前業務營運並未受修訂草案影響，最新升1.6%。
中教(00839)指集團將可在建議實施條例的框架內合規營運，現階段不預期建議實施條例將對公司之營運有重大不利影響。股價最新升2.8%。
新華教育(02779)指現階段看不到修訂草案對其業務營運有重大不利影響，最新升0.7%。
宇華教育(06169)僅表示會密切留意修訂草案發展，最新跌0.6%。
楓葉教育(01317)指草案影響暫難判斷，最新跌2.5%。
天立教育(01773)表示，目前尚未能評定修訂法例對其營運的影響，而營運現時未受到修訂法例草案所影響。股價今早低開1.94元，再創新低，最新跌2%。
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