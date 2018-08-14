港股直擊 即巿股評

港股昨日急跌逾四百點，市場憂慮新興市場股滙動盪，恒指短期或下試本月低位。

隔晚美股三大指數集體向下，道指收跌125點或0.5%，報25187，連跌四日；納指收跌0.25%，報7819點；標普500指數收跌0.4%，報2821點，金融股領跌。土耳其金融危機繼續發酵。土耳其里拉兌美元一度跌近10%報7.1326，刷新歷史新低。市場擔心土耳其里拉大幅下跌可能波及金融市場，從而使新興市場經濟以及歐洲經濟受到傷害。此外，隨着國際貿易戰的緊張程度持續升級，市場仍在擔心美國與其他主要交易夥伴之間的關係。

美股第二季度業績公布期進入尾聲，本周只有10家標普500指數成分股公司公布季績，主要集中零售股。家得寶將於周二率先放榜；周三有梅西百貨，而全球最大零售商沃爾瑪之業績將於周四公布。到目前為止，近90%的標準普爾500指數成分股公司已公布季績，當中76%的公司業績好於預期。

個股方面，中概股教育股大幅下挫，博實樂收跌22.44%，海亮教育收跌15.66%。司法部發布《中華人民共和國民辦教育促進法實施條例（修訂草案）（送審稿）》，對非營利性學校的並購重組、變相盈利、關聯交易等問題做出了更加明確的監管要求。

周一美元指數紐約尾盤微跌0.04%，報96.2934，日圓和瑞郎上漲，因投資者尋求避險。土耳其里拉急挫拖累歐羅跌至13個月新低，並打壓新興市場貨幣。新興市場貨幣紛紛走低，南非蘭特急挫2.4%，稍早大跌逾10%，至逾兩年低位。阿根廷披索創新低，央行意外加息500個點子。印度盧比亦跌至歷史新低。

倫敦基本金屬多數下跌，LME期鋅收跌3.1%，報2467美元/噸；期銅跌近1%，期鎳收跌2%；期鋁收跌1.2%。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，造價普遍低於本港上日收市價。滙控(00005)ADR折合港元計收報72.2元，較本港上日收市高0.1元；騰訊(00700)ADR收報359.11元，低1.89元，公司將於明日公布中期業績；國壽(02628)ADR收報18.92元，低4仙。「三桶油」方面，中海油(00883)ADR收報12.45元，低5仙；中石油(00857)ADR收報5.75元,，低6仙；中石化(00386)ADR收報7.24元，低4仙。至於電訊股，中移動(00941)ADR收報70.36元，低9仙；聯通(00762)ADR收報9.34元，高4仙；中電信(00728)ADR收報3.5元，低2仙。

ADR港股比例指數報27896，較周一恒指收市跌40點或0.14%。夜市期指收報27763點，跌104點，低水174點。恒指昨日午後甫開曾瀉543點，見27823點為一周低，收報27936點，挫430點或1.5%，連跌兩日累插670點或2.3%。短期支持參考8月2日低位27578點。另外，港股昨日大市沽空比率升至15.8%，創2016年8月22日以來新高。

焦點板塊

教育股：多隻在香港上市的內地教育股先後發公告，強調民促法條例修訂草案仍在起草階段，尚未頒布，對現階段營運未造成影響。中教控股(00839)、楓葉教育(01317)、新華教育集團(02779)、宇華教育(06169)，民生教育(01569)、天立教育(01773)，以及睿見教育(06068)先後發公告。當中，睿見教育表示，集團並未於任何重大方面受修訂草案影響，且基於初步評估，目前預期修訂草案將不會對其產生任何重大負面影響。中教控股表示，建議實施條例利好民營高等教育的發展，初步相信公司可以在條例框架內合規營運, 現階段不預期條例將對營運有重大不利影響。受內地計劃加強監管民營學校，在香港上市的多隻教育股上日暴跌， 平均跌幅達28.8%，當中睿見股價暴跌四成。投資者宜繼續留意今日股價及券商最新看法。

焦點股份

舜宇光學科技(02382)：公布截至今年6月底止，中期盈利11.8億元(人民幣．下同)，按年增長1.77%，每股盈利108.03分，不派中期息。 期內毛利率按年降約1.2個百分點至19.4%。

金山軟件(03888)：預計本年度下半年之經營業績將繼續面臨壓力，且或會於截至今年9月底止3個月，甚至於全年錄得虧損。

西部水泥(02233)：截至6月底止，中期盈利6.47億元(人民幣‧下同)，按年增長1.97倍。

保利協鑫能源(03800)：預期截至6月底止中期業績，股東應佔溢利按年下跌60%至70%，去年同期盈利11.93億元人民幣。

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