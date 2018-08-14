重要通告 港股直擊

天立教育(01773)表示，諮詢其中國法律顧問後，認為由於內地上周五(10日)發布有關民辦教育促進法實施條例(修訂草案)(送審稿)意思有含糊之處，及修訂法例的立法時間表並不明確，故尚未能評定修訂法例對其營運的影響。

集團表示，目前，修訂法例草案並非定稿，且未經批准或尚未生效，其定稿及實施情況存在不確定因素。

目前，集團的營運未受到修訂法例草案所影響，將密切留意修訂法例的發展，並於適當時候另行發表公告。

多隻教育股昨日重創，天立教育昨日收市跌37.4%至2.01元。