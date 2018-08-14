即巿股評 港股直擊

土耳其遭美國「加碼」制裁（詳見昨天「搏拳實錄」）引發的避險情緒繼續影響周一港股表現，恒指裂口低開410點，反覆跌至27823水平才找到支持反彈，午市造出28085點全日高位，收報27936，跌430點，或1.52%。

即月期指收報27867，跌346點，較恒指現貨仍維持低水，亦令老徐上周二的即月行使價28200點short put倉位所收取的455點期權金已經「唔夠補」（港交所網頁顯示，即月28200點put最後以638點成交）。

上周二「搏拳實錄」以<烏雲的一小截銀邊>為題講到：儘管（EJFQ系統反映整體大市強勢股買盤的）強勢股指數以及技術因素（28200點開始的大型蟹貨區），都不支持恒指短線會有較似樣的反彈，然而，10天線高於50天線股份比率的中線市寬（平滑中線市寬）……在美國為貿易戰火添加燃料後一個星期、7月17日以16.2%見底回升；更值得注意的是，由7月25日以來更與恒指呈現「牛背馳」。借用Every cloud has a silver lining，平滑中線市寬可以說是為弱勢股指數等等的大塊烏雲鑲起一小截銀邊。

由於這「一小截銀邊」與EJFQ系統的例如強、弱勢股指數和蟹貨區阻力等等多個指標同時發出利好及利淡訊號，老徐遂打算「恒指本周若再升穿兩萬八、更理想是逼近28200點的蟹貨區底就開倉short 即月28000或28200點期指put」，因為恒指如果能夠挑戰28200至29000點的大型蟹貨區阻力，技術走勢將很有機會出現改善，但基於上述EJFQ指標顯示的「烏雲」畢竟是大大的一塊，老徐因此「會考慮(在short put的)同時做好風險管理，在較低水平的行使價long put」。

估不到恒指在<烏雲的一小截銀邊>upload到EJFQ「大市分析」及《信網》當日就顯著抽升，更輕微升穿並收高於28200點的大型蟹貨區底部水平，老徐亦在恒指升至接近即日高位時開倉short即月行使價28200點的期指put，但卻未能克服個人慣常做naked short或賭性重的性格，並沒有同時做好風險管理long價外put作protection。

老徐naked short put後截至昨天為止的4個交易日，恒指走勢亦即是老徐的倉位由贏變輸已寫在牆上，用「後見之明」(with hindsight)的角度看，當日「如果」跟足EJFQ系統幾個指標分別發出利好及利淡訊號而做好風險管理，現在就不會「坐艇」，但投資市場並沒有「如果」，反而經驗告訴老徐，個人處理投資（開倉前及開倉後）的性格或習慣，很多時會主宰了輸贏。

返回現實，恒指昨天失守才收復3個交易日的10天線，下一個關鍵技術支持是8月7日的大陽燭底的27843點。值得一提的是，恒指上周五跌了0.84%收市，但EJFQ系統的強、弱勢股指數表現都雙雙改善，換言之，這兩個指標與恒指呈即日「牛背馳」。老徐的naked short put仍有機會翻身。

老徐