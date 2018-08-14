即巿股評 港股直擊

大多數投資者買賣窩輪的目的都是希望利用窩輪的槓桿效果以小博大，從而增加投資組合的潛在回報。但令部份投資者困惑的是，即使看中了正股方向，但手持的窩輪，如果不注意產品的條款的話，可能會跟正股的走勢不一致而頓時失了預算。所以投資者都希望找到能有效追蹤到正股走勢的產品。那麼，究竟有何客觀的方法，能盡量先篩走風險偏高的產品，並從中找出能有效追蹤到正股方向的產品呢？本文試利用一些客觀的數據去分析，從窩輪的條款以及其牽涉的風險，以下列三個步驟來幫助投資者進行篩選。

(1)避免對沖值過低的深入價外證（行使價距離現價勿太遠）

首先是「對沖值」的考慮。以個股窩輪而言，對沖值是指正股價格每變動1元，相關窩輪的理論價值會變動多少，數值介乎0至100%之間。以一隻對沖值為50%、換股比率為1:1的認購證為例，正股變動1元，該認購證理論變動為0.5元。另外，對沖值亦可被視為該證於到期日成為價內的機會率。行使機會越高，對沖值亦越高。因此，對沖值與行使價有密切關係。

市面上有些窩輪的實際槓桿表面看來很高，但其實對沖值卻很低(如低於10%)，就算槓桿再高，正股輕微變動很多時候不足以令窩輪價格變動。這情況在價外幅度很高(如20%價外或以上)的窩輪時常出現，而且這類產品亦較受引伸波幅變化所影響。因此，投資者在選擇窩輪時應避免太價外的產品，一般而言價外程度應維持10%至20%之內的產品作為篩選目標。

(2)避免末日輪以減低時間值損耗

其次是「時間值」的考慮。時間值與窩輪的到期日息息相關，假認股證到期時正股價格未達到行使價，該證就會沒有任何結算價值。而在到期前，其價格會逐漸損耗，越近到期，時間值損耗越高，當時以一個月期之內的產品（俗稱末日輪）損耗最為明顯，其風險亦會越高，因為其時間值損耗可能會高於正股變動帶來的變幅。因此，投資者在選擇窩輪時應避免一個月期之內的產品，較保守的投資者應該留意2個月、甚至 3個月期以上的產品。

(3)低街貨證以減低市場供求影響

最後是「街貨量」的考慮。街貨量的意思是有多少發行數量的窩輪由市場人士持有。例如50%以上街貨便表示過半數已發行的數量已在市場人士手上，街貨量如果偏高，發行商維持秩序的能力便有機會受影響，輪價或會偏離合理價值。根據我們日常觀察，不少投資者博反彈不會留意產品的街貨量，一旦選擇高街貨產品，當正股反彈時，較多已持貨的投資者急於沽貨獲利，對輪價會構成一定的壓力。因此，投資者應該留意一些街貨較低（如30%甚至20%以下）的產品。

投資者從以上行使價、到期日以及街貨量等因素篩選後，應已可避開很多不適合條款以及較高風險「不跟行」的產品，然後才從當中留意槓桿較突出的產品，那便可在風險和回報之間達至更好的平衡。

註: 以上數據資料來自高盛認股證牛熊證網站 http://www.gswarrants.com.hk/

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