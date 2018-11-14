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土耳其貨幣里拉崩盤引發金融市場更大動盪，甚至已被視作黑天鵝(或灰犀牛)；然而，除了土耳其貨幣危機外，美國加碼制裁俄羅斯，並重啟對伊朗的制裁，還有與中國貿易戰愈加緊張，均令這個夏末充滿山雨欲來的不安感。

土耳其里拉昨天亞洲時段仍未止跌，較上周五收市曾進一步挫逾一成，見每美元兌7.24里拉的紀錄低位，今年以來兌美元貶值最多達46.6%，直至土耳其央行承諾向銀行業提供全部流動性並下調存款準備金率，又限制外滙掉期交易總量後，里拉滙價才告喘定。

表面上，引爆里拉暴瀉的導火線，是土耳其政府拘禁美國牧師布倫森(Andrew Brunson)，以及美國調高從土耳其進口鋼鋁關稅所致；但實際上，兩國雖是北約盟友，惟在對待敍利亞內戰、伊朗與俄國的立場都並非站在同一陣線，新仇舊恨交織，土美兩國關係緊張早現端倪。

從投資角度看，最怕的就是今次土耳其危機產生骨牌效應，令早前好不容易才略為緩解的新興市場股滙跌勢再現，繼而拖冧環球股市。

目前摩根大通新興市場貨幣指數(JPM-EMFX)已創2010年有紀錄以來新低，亞洲新興市場貨幣指數(ADXY)亦有跡象下試2016年底至2017年初支持，印尼盾昨天受波及，兌美元失守14600印尼盾關口，挫至接近2015年9月底、10月初水平，連印尼央行出手干預滙價效果也毫不顯著，令人聯想到20年前亞洲金融風暴一役。此外，美元兌人民幣昨天短暫升穿6.9，逐漸逼近人民銀行的「保七」底線。

更須留意的是「強美元」。里拉急瀉拖累歐羅下挫，加上英鎊自身風雨飄搖，兩大權重貨幣雙雙下滑，美滙指數上周即突破96，強美元局面進一步成形，須密切注視美元債務較重的新興國股滙，其所承受的壓力。

環球市場風險胃納指標顯示，投資者開始關注土耳其危機的溢外效應。「風險胃納指數」(RORO Index)是按17種對風險胃納變化敏感度最高的資產價格，包括6個股指、5項公債孳息、貨幣和商品各兩類，以及兩款波幅指數編製而成，指數上升代表市場風險胃納擴大(Risk On)，指數回落即風險胃納減退(Risk Off)。

附【右圖】可見，風險胃納指數由去年7月至今年4月大致於區間波動，至4月中升破長方形形態阻力，反映市場的風險胃納增強，不過，指數早前上試高位時突然回軟，而且下跌速度頗急，並考驗長方形頂部支持，顯示風險胃納有所收斂。

風險胃納指數暫仍處於相對較高水平，市場Risk Off情緒未算十分強烈，但須留意港股一向受外圍投資氣氛影響，今年2月上旬風險胃納指數急挫時，恒指同步下墜；若該指數稍後繼續下插，甚至重返前述長方形形態的底部，股民便需要收緊風險管理。何況港股目前市底偏弱，如果投資者風險胃納持續收縮，大市調整幅度將更深。

信報投資研究部

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