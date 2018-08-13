擔心土耳其貨幣危機愈演愈烈，加上人民幣續弱，港股延續上周五頹勢，全日挫430點，再度失守兩萬八關，恒指連跌兩日，累瀉670點或2.3%。
恒指重返至兩萬八關下，卻北水回流港股，全日錄淨流入11.06億元(人民幣﹒下同)，上周五為淨沽5.03億元。
股王騰訊(00700)回落2.4%，失守廿天線(現處366.48元)，全日錄1.46億元淨流走，為全日錄得最多淨沽股份。
內險股亦被北水拋售，太保(02601)及財險(2328)分別錄得1.38億及8865萬元淨走，為第二及第三大北水淨沽個股。
不過，北水趁機買入內銀股，當中工行(01398)、建行(00939)及農行(01288)獲得北水流入5.38億、2.23億及1.4億元淨北水流入，工行與建行為北水第一及第三多淨買個股。
染藍落空的恒大(03333)，全日急吐6%，但北水卻趁機淨掃2.7億元，為第二大買入北水個股。至於獲納入恒指成分股的中國生物製藥(01177)，全日卻被北水淨沽8761萬元。
教育股爆股災，個別教育股獲北水追捧，宇華教育(06169)、中教(00839)及新高教(02001)分別淨買6228萬、2333萬及304萬元，但楓葉教育(01317)及睿見教育(06068)則錄得3758萬和1307萬淨沽。
「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為: 工行、恒大、建行、騰訊、農行、融創(01918)、太保、中芯、海螺創業(00586)及中生製藥。
至於「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為: 楓葉教育、宇華、新高教、中教、融創、中興(00763)、騰訊、財險、睿見教育及中芯(00981)。
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