港股直擊 即巿股評

港股全日沽空金額132.13億元，另有約1184.1萬元人民幣沽空，大市沽空比率15.83%，較上日上升約1.5個百分點，創2016年8月22日以來新高。

騰訊控股(00700)全日沽空金額居首，金額13.26億元，沽空比率21.6%。

中國平安(02318)排第二，沽空金額6.82億元，沽空比率34.7%。

第三位是工商銀行(01398)，沽空金額5.19億元，沽空比率38.5%。

第四位是建設銀行(00939)，沽空金額4.92億元，沽空比率27.5%。