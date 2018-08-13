港股直擊 即巿股評

土耳其危機令投資者憂慮新興市場經濟情況，美國三大指數上周五晚下挫，港股今日一度瀉逾500點。另外，內地推進教育行業監管，觸發教育股爆小股災。

恒指今早裂口低開409點，開市後跌幅收窄至356點見半日高，之後復受壓，半日收市前曾挫535點，見半日低，中午跌519點，午後甫開曾瀉543點，見27823點為一周低，之後走勢改善，曾僅跌281點，見28085點全日高，未能企穩兩萬八。恒指收報27936點，挫430點或1.5%，連跌兩日累插670點或2.3%。下跌股份比例76%，上升股比例僅24%。

國企指數收報10766點，跌176點或1.6%。國指兩日累挫253點或2.3%。

大市成交額834.6億元，較上日減少約12.4億元。

即月期指收市跌346點或1.23%，報27867點，低水70點，成交166056張。

A股先低後回升，滬指收市跌0.34%；深成指更倒升0.36%。

里拉兌美元再創紀錄新低。美國道指期貨最新跌68點，報25263；歐洲三大股市最新偏軟。

藍籌股方面，友邦(01299)跌1.6%；中移動(00941)跌1.9%；工行(01398)跌1%；建行(00939)跌1.3%；港鐵(00066)創近17個月低，收市跌1.4%；國壽(02628)創逾年半低，收市跌1%。相反，煤氣(00003)高收0.3%；石藥(01093)升0.7%，為表現最好藍籌。

焦點板塊

教育股：司法部上周五(10日)發布《中華人民共和國民辦教育促進法實施條例(修訂草案)(送審稿)》，觸發市場拋售教育股。光大證券指出，未來香港上市教育股的有效稅率或提升，預計將在10%至15%之間。睿見(06068)曾瀉41.5%，收市插39.8%；宇華教育(06169)瀉36.6%；楓葉教育(01317)瀉31.1%；新高教(02001)瀉32.5%；中教(00839)挫20.8%；民生教育(01569)挫24.7%；新華教育(02779)挫27.2%。熱炒半新股希望教育(01765)創新低，收市挫16.7%；天立教育(01773)創新低，收市瀉37.4%。

換馬股：恒指公司上周五收市後公布，中國生物製藥(01177)及申洲國際(02313)將獲納入恒生指數成分股，兩股造好，申洲曾升5.4%，收市升2%。中生製藥曾升5.6%，收市升4.1%。東亞銀行(00023)及招商局港口(00144)遭剔出，東亞曾插7.8%，收市挫5.8%；招商局港口挫4%。

科技股：舜宇光學(02382)將公布中期業績，股價挫4.2%；瑞聲(02018)創逾14個月低位，收市跌2.7%。科網股方面，內地媒體報道，騰訊(00700)《怪物獵人：世界》因部分遊戲內容未完全符合相關法規政策的要求，被勒令下架，股價跌2.4%；美圖(01357)創新低，收市跌2.4%；金蝶(00268)曾破頂，收市跌0.9%；金山軟件(02888)跌4.1%；樂遊(01089)挫11.1%；第七大道(00797)挫6.3%。

內房股：有報道指北京個別銀行大幅上調二套房貸款利率，加上人民幣三連貶，內房股受壓，染藍落空的恒大(03333)吐6%；融創(01918)挫3.8%；萬科(02202)跌2.2%。物業管理股亦跑輸，彩生活(01778)發盈喜兼進入「港股通」，但連升4日後急吐8.7%；另一「港股通」新貴碧桂園服務(06098)跌3.3%；中奧到家(01538)挫4.6%；雅生活(03319)跌3.5%；中海物業(02669)跌4%。

焦點股份

中國華融(02799)：發盈警後受壓，曾見1.84元平上市低位，收市跌4.1%，成交額1.41億元。集團預期截至6月底止中期業績，股東應佔淨利潤按年明顯下降，去年同期盈利133.61億元人民幣。

李寧(02331)：曾升8.9%，收市升4.7%，成交額2.02億元。集團今早公布，截至6月底止中期業績，純利2.69億元人民幣，按年增長41.97%。

千盛集團(08475)：今日掛牌潛水，收報0.495元，較招股價0.72元插31.3%，成交額8950萬元。不計手續費，一手5000股，蝕1125元。

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